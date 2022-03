Az Üzemi Tanács és a vállalat vezetése közötti egyeztetések eredményeként a termelésben dolgozó munkatársak bére, teljesítménytől függetlenül, átlagosan 12, az irodai munkatársak fizetése pedig átlagosan 9 százalékkal növekszik. Az év elejétől visszamenőlegesen megítélt, átlagosan 12 százalékos emelést a vállalat dolgozói már márciusban megkapják. A Magyar Suzuki a műszakpótlék mellett új pótlékrendszert vezet be teljesítményalapú termelékenységi prémium formájában, illetve

decemberi 13. havi bónuszkifizetést is előirányzott a teljes munkaerő-állományára vonatkozóan.

Ugyancsak az Üzemi Tanáccsal történt egyeztetés alapján a Magyar Suzuki vezetése a munkaidőkeretet 2021. december 31-vel lezárta. Tavaly hozzávetőlegesen négy hónapig egy műszakban zajlott a termelés az esztergomi gyárban a csiphiány miatt. Ezen időszak alatt minden érintett munkatárs megkapta a két műszakra érvényes bérezést. A munkaidőkeret lezárásáig le nem dolgozott munkanapok pótlásától a munkáltató eltekintett, ezzel a fizikai munkatársaknak átlagosan 15, korábban már kifizetett munkanapot engedtek el. Az új munkaidőkeret 2022. január 1-től 2023. május 31-ig tart.

Fotó: Kovács Attila / MTI

A Magyar Suzuki tájékoztatása szerint a cég a stabil jövedelmen kívül versenyképes juttatási csomaggal is értékeli a munkatársak elkötelezettségét. Továbbra is ingyenes meleg menüs, illetve hideg étkezést biztosít dolgozói számára. Az Esztergomtól távol élő munkatársaknak elérhető a Suzuki szálló, és 40 kilométeres körzetben igénybe vehető a napi ingyenes buszjárat. Cafeteria, évente ingyenes egészségügyi szűrővizsgálat, gyermekszületési, temetési támogatás érhető el, illetve a cég hozzájárul a munkatársak házasságkötési kiadásaihoz. Emellett az Üzemi Tanács által üzemeltetett dolgozói tesztflottát is igénybe vehetik a dolgozók. Az idén hétvégére eső öt nemzeti ünnepnapot pihenőnapokkal kompenzálják.