Új kriptoipari mércét láttak Hide the pain Harold mémérméjében

Az elmúlt közel másfél évtized egyik legismertebb, interneten terjedő képévé vált – több millió mémet megihletve – az Arató András magyar villamosmérnökről készült felvétel, melyet 2011-től kapott fel a világháló – eleveníti fel az Origo annak kapcsán, hogy a magyar mémkirály számos médiaszereplése után idén év elején saját mémérmét bocsátott ki. Az ikonikus fotó szereplőjének mémérméje most 5 millió dollár körüli piaci kapitalizációnál jár.

A magyar mémkirály a kriptovilágban

2025-ben Harold, azaz Arató András, belépett a kriptovaluta-szcénába a $PAIN elindításával. A mémérme célzottan a fotó révén fennálló, hihetetlen ismertségre épül, ez jelenti a hivatalos mémcoin alapját. A mémérme elindításában a Memeland volt a partner, egy olyan közösségi termékek előállítására épülő kockázati tőke társaság, mely meglátta a Hide the pain Harold képre épülő üzleti lehetőséget a kriptoeszközben. A vállalat segítségével az érme sokkal jobb esélyekkel indulhatott az olyan platformokon, mint például a Binance, mely a kereskedés napi volumene alapján a legnagyobb kriptotőzsde a világon.

Az érme bevezetésének nyitája szédületes volt volt: a $PAIN nevű érme előértékesítése nagyjábó 38 millió dollárnyi befektetést (kb. 13 milliárd forint) hozott közel 48 alatt.

„Harold” és csapata ugyanis úgy döntöttek, hogy a beérkezett összegek mintegy 80 százalékát visszafizetik a befektetőknek.

Ennek a döntésnek vélt vagy valós okai ugyanakkor megosztóak voltak: egyesek szerint ez új iparági sztenderdet is jelenthetne, mások szerint a gesztus egyúttal hozzájárult a mémcoin népszerűségének növekedéséhez. Ennek részleteiről az Origo cikkében olvashat.

A $PAIN érme értéke most valamennyivel 1 dollár fölött van, a token piaci kapitalizációja 5,9 millió dollár körül mozog.