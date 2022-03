Újabb szintre emelkedett Zuckerberg birodalmának csörtéje az unióval. Hatalmas pénzbírság várhat a techóriásokra a legújabb döntés alapján.

Az Európai Parlament és az Európa Tanács digitális piacokról szóló új törvénye szerint, amennyiben jogsértésen kapják őket, az a cégek éves bevételének tíz százalékába is fájhat.

Ilyen drasztikus szigorításnak még nem lehettünk tanúi. A cél a tisztességes versenyhelyzet megteremtése, a nagyvállalatok egyeduralmának letörése és monopolhelyzetének felszámolása. Továbbá sokkal szigorúbban kezelnék a célzott online hirdetéseket és az alkalmazásokat is, amelyek adatvédelmére sok panasz érkezett.

A részletes útmutatást tartalmazó terv már a jóváhagyási fázisban van, amelyből egyértelműen kiderül, hogy mit engedélyeznek és mit tiltanak. A szabályok várhatóan októberben lépnek érvénybe – értesült a Marketwatch.

A törvény azokra a kapuőrnek nevezett cégekre vonatkozik, amelyek az elmúlt három évben 7,5 milliárd eurós éves árbevételre tettek szert Európában, valamint legalább 45 millió felhasználóval és tízezer üzleti ügyféllel rendelkeznek az uniós tagállamok területén. A CNBC szerint az Apple és az Amazon is érintett.

A Meta februárban azzal fenyegetőzött, hogy lekapcsolja a Facebookot az EU-ban, ha az uniós szabályok szigorítása miatt nem tárolhatja az európai felhasználók adatait az Egyesült Államokban lévő szerverein. Ugyanakkor később beleegyezett abba, hogy kifizet 90 millió dollárt azért, amiért azután is nyomon követte a felhasználók internetes tevékenységét, miután kijelentkeztek a platformról.

Fotó: Shutterstock

A Google rekordösszegű, 4,34 milliárd eurós uniós trösztellenes bírságával szembeni fellebbezés ügyében szeptemberben dönt az Európai Bíróság. A büntetést azért szabták ki, mert a Google az Android mobil operációs rendszerével kiszorította a riválisokat, de a Facebookot is gyakran elmeszelték az utóbbi időszakban, tavaly egy másik adatvédelmi per keretében 650 millió dollárt buktak, és februárban a befektetők bizalma is meggyengült.