Háborúban kell elveszítenünk a gyermekeinket, erre készíti fel a franciákat a vezérkari főnök – már kimondják ezt is
Fabien Mandon francia vezérkari főnök példátlanul kemény figyelmeztetést adott: szerinte három-négy éven belül Európa akár Oroszországgal is szembenézhet, és erre a lakosságot is fel kell készíteni. A tábornok szerint Franciaország csak akkor lesz biztonságban, ha a társadalom is elfogadja: a honvédelem áldozatokkal járhat – akár emberéletekkel is – írta a Magyar Nemzet.
Mandon tábornok szavai dermedt csendet hagytak maguk után a 107. francia polgármesteri kongresszuson. A fegyveres erők vezérkari főnöke nem kertelt: szerinte Európa biztonsági környezete „összeomlóban van”, és a nyugat-európai államoknak néhány éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való összecsapásra.
Világháborúval riogat a francia vezérkari főnök
A tábornok sorra vette azokat a nemzetközi fejleményeket, amelyek szerinte drámai irányba tolják a világot:
- az Egyesült Államok átpozicionálta erőit Ázsiára;
- Kína 2027-re készülhet Tajvan megtámadására;
- Oroszország 2030-ra lehet kész egy NATO-val való összecsapásra;
- az afrikai Száhel-övezet szétesett;
- a Közel-Keleten a gázai konfliktus óta regionális háborús helyzet alakult ki.
Közben a francia légierő már most is bevetéseket hajt végre a jemeni partoknál a kereskedelmi hajók védelmében. A vezérkari főnök szerint ez csak előszobája annak, ami Európára várhat.
A beszéd legsúlyosabb mondata azonban csak ezután következett. Mandon szerint ha a nemzet meg akarja védeni magát, akkor fel kell készülnie a legnagyobb áldozatokra is:
El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.
A tábornok úgy véli, Franciaország technológiai és katonai képességei elegendőek lennének Oroszország elrettentésére – de csak akkor, ha a társadalom is a haderő mögé áll. A következő három-négy év felkészülési időszaka döntő lehet.
Mandon szerint a francia hadsereg jelenlegi, mintegy 200 ezres aktív állománya kevés, ezért a tartalékosok számát 80 ezer főre kell növelni. Ehhez azonban a polgármesterek kulcsszerepére lesz szükség:
- tájékoztatniuk kell a lakosságot a biztonsági helyzetről;
- segíteniük kell a katonacsaládok letelepedését;
- támogatniuk kell a helyi hadgyakorlatokat;
- együtt kell működniük a katonai parancsnokságokkal.
A reakciók nem maradtak el: több városvezető sokkolónak, mások aggasztónak nevezték a beszédet. Többen nyíltan kimondták, hogy egyszerűen nem tudják, hogyan közöljék a lakossággal, hogy „készüljenek fel gyermekeik esetleges elvesztésére”.
Történelmi súlyú figyelmeztetés Európa közepén
Mandon beszéde Franciaországban is nagy vihart kavart. Sokan attól tartanak, hogy a hadvezetés valódi veszélyt lát, míg mások szerint a hadsereg így próbál forrásokat és politikai támogatást szerezni. Egy dolog azonban biztos: ilyen nyílt háborús vészjelzésre évtizedek óta nem volt példa Európában.
A francia vezérkari főnök szerint a kontinens kritikus időszak felé halad – és a lakosságot már nem lehet kizárni a valóságból.
Kiszivárgott a NATO titkos terve: sokkoló, hány napra lenne szükség, hogy Magyarországra érjenek a szövetséges katonák, ha Oroszország támadást indít
Nem mindennapi dokumentum látott napvilágot . Az Európai Bizottságnak készült katonai mobilitásról szóló jelentés szerint 45 nap alatt érnének Magyarországra a NATO szárazföldi erői egy orosz támadás esetén.