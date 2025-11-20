Deviza
Háborúban kell elveszítenünk a gyermekeinket, erre készíti fel a franciákat a vezérkari főnök – már kimondják ezt is

Fabien Mandon tábornok úgy véli: a lakosságnak is fel kell készülnie a legsúlyosabb áldozatokra. A francia vezérkari főnök szerint néhány éven belül reális lehet egy NATO–Oroszország-összecsapás.
VG
2025.11.20, 17:44
Frissítve: 2025.11.20, 18:01

Fabien Mandon francia vezérkari főnök példátlanul kemény figyelmeztetést adott: szerinte három-négy éven belül Európa akár Oroszországgal is szembenézhet, és erre a lakosságot is fel kell készíteni. A tábornok szerint Franciaország csak akkor lesz biztonságban, ha a társadalom is elfogadja: a honvédelem áldozatokkal járhat – akár emberéletekkel is – írta a Magyar Nemzet.

FRANCE-POLITICS-SECURITY-COUNCIL-MEETING francia vezérkari főnök
Fabien Mandon francia vezérkari főnök szerint néhány éven belül reális lehet egy NATO–Oroszország-összecsapás / Fotó: Hans Lucas via AFP

Mandon tábornok szavai dermedt csendet hagytak maguk után a 107. francia polgármesteri kongresszuson. A fegyveres erők vezérkari főnöke nem kertelt: szerinte Európa biztonsági környezete „összeomlóban van”, és a nyugat-európai államoknak néhány éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való összecsapásra.

Világháborúval riogat a francia vezérkari főnök

A tábornok sorra vette azokat a nemzetközi fejleményeket, amelyek szerinte drámai irányba tolják a világot:

  • az Egyesült Államok átpozicionálta erőit Ázsiára;
  • Kína 2027-re készülhet Tajvan megtámadására;
  • Oroszország 2030-ra lehet kész egy NATO-val való összecsapásra;
  • az afrikai Száhel-övezet szétesett;
  • a Közel-Keleten a gázai konfliktus óta regionális háborús helyzet alakult ki.

Közben a francia légierő már most is bevetéseket hajt végre a jemeni partoknál a kereskedelmi hajók védelmében. A vezérkari főnök szerint ez csak előszobája annak, ami Európára várhat.

A beszéd legsúlyosabb mondata azonban csak ezután következett. Mandon szerint ha a nemzet meg akarja védeni magát, akkor fel kell készülnie a legnagyobb áldozatokra is:

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.

A tábornok úgy véli, Franciaország technológiai és katonai képességei elegendőek lennének Oroszország elrettentésére – de csak akkor, ha a társadalom is a haderő mögé áll. A következő három-négy év felkészülési időszaka döntő lehet.

Mandon szerint a francia hadsereg jelenlegi, mintegy 200 ezres aktív állománya kevés, ezért a tartalékosok számát 80 ezer főre kell növelni. Ehhez azonban a polgármesterek kulcsszerepére lesz szükség:

  • tájékoztatniuk kell a lakosságot a biztonsági helyzetről;
  • segíteniük kell a katonacsaládok letelepedését;
  • támogatniuk kell a helyi hadgyakorlatokat;
  • együtt kell működniük a katonai parancsnokságokkal.

A reakciók nem maradtak el: több városvezető sokkolónak, mások aggasztónak nevezték a beszédet. Többen nyíltan kimondták, hogy egyszerűen nem tudják, hogyan közöljék a lakossággal, hogy „készüljenek fel gyermekeik esetleges elvesztésére”.

Történelmi súlyú figyelmeztetés Európa közepén

Mandon beszéde Franciaországban is nagy vihart kavart. Sokan attól tartanak, hogy a hadvezetés valódi veszélyt lát, míg mások szerint a hadsereg így próbál forrásokat és politikai támogatást szerezni. Egy dolog azonban biztos: ilyen nyílt háborús vészjelzésre évtizedek óta nem volt példa Európában.

A francia vezérkari főnök szerint a kontinens kritikus időszak felé halad – és a lakosságot már nem lehet kizárni a valóságból.

