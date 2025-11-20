Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

Felfelé kapaszkodtak a blue chipek, délutánra beerősített a forint

Javuló nemzetközi hangulat jellemezte a napot. A pesti parketten is felfelé tartottak a blue chipek. A forint délelőtt még gyengélkedett, de délután belehúzott.
Faragó József
2025.11.20, 17:08
Frissítve: 2025.11.20, 19:11

A BUX  107 565 ponton zárt, ami egyharmad százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel enyhén alulteljesítette a német DAX indexet, de kissé felülteljesítette a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A délelőtt gyengülő forint délutánra összekapta magát. 

pesti parkett
Derűsebb nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikát felrázta az Nvidia 

Felrázta a piacokat az Nvidia erős gyorsjelentése. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 2 százalékot pattant. A széles piacot leképező S&P 500 pedig bő 1,5 százalékot emelkedett. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlagindex közel 1,5 százalékos pluszba kapaszkodott.

Befutott a kormányzati leállás miatt elhalasztott szeptemberi munkaerőpiaci adat is. Eszerint az Egyesült Államokban 119 ezer új állást teremtettek, szemben a konszenzusos előrejelzésben szereplő 50 ezerrel. Míg a munkanélküliségi ráta váratlanul 4,4 százalékra emelkedett. 

A makroadatok a decemberi kamatvágás reményét táplálják.

 

Pesti parkett: jobb napot zártak a blue chipek

Az OTP 32 500 forinton zárt, ami közel 1 százalékos emelkedés.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény13:45:09
Árfolyam: 32,370 HUF +10 / +0.03 %
Forgalom: 4,938,687,650 HUF
A Mol 3118 forinton zárt, 1,3 százalékos pluszban.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény13:44:15
Árfolyam: 3,048 HUF -52 / -1.71 %
Forgalom: 845,518,756 HUF
A Richter 9690 forintig jutott, ami minimális mínusz.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény13:46:35
Árfolyam: 9,620 HUF -70 / -0.73 %
Forgalom: 1,254,885,920 HUF
A Magyar Telekom 1738 forinton zárt, ami bő 1 százalékos plusz.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény13:43:11
Árfolyam: 1,714 HUF -18 / -1.05 %
Forgalom: 231,943,838 HUF
A 4iG 4715 forintig csúszott, ami bő 1,5 százalékos korrekció.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény13:44:54
Árfolyam: 4,565 HUF -135 / -2.96 %
Forgalom: 1,379,268,710 HUF
Ebéd után belehúzott a forint

A szerdán 1,5-2 éves csúcsokra futó magyar pénz lendülete csütörtök délelőtt elapadt , kisebb korrekció bontakozott ki a legfontosabb keresztárfolyamoknál. Az euró jegyzése a kora reggeli 381,6-es szintről 382,3 forintig szaladt fel délelőtt fél tizenkettőig, ami 0,2 százalékos forintgyengülés. A dollárhoz képest ugyancsak 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam ezzel 331,6 forintig emelkedett.

Ebéd után azonban fordult a magyar deviza, s az euró-forint grafikonján 383,8 közelében változott az irányt. 

Alig egy óra alatt 381,7 közelébe süllyedt a kurzus.

Ami azért érdekes, mert ha a technikai képet nézzük, azt látjuk, hogy 382-nél húzódik a trendvonal, amit ma többször is átlépett a kurzus. 

Tegnap törte le a 384 közelében húzódó fontos támaszt az euró-forint árfolyama. Délelőtt ennek visszatesztje is megtörtént. 

Délután pedig már következő Fibo-szintet tesztelte a forint, mely 382 alatt húzódik. 

Amennyiben ezt is letörné, akkor 

380-ig nyílna tere az euró-forintnak.

Tőzsdezáráskor szinte ráült a 382-es támaszra a kurzus.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
383.5827 +0.35%
