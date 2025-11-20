Felfelé kapaszkodtak a blue chipek, délutánra beerősített a forint

A BUX 107 565 ponton zárt, ami egyharmad százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel enyhén alulteljesítette a német DAX indexet, de kissé felülteljesítette a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A délelőtt gyengülő forint délutánra összekapta magát.

Derűsebb nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikát felrázta az Nvidia

Felrázta a piacokat az Nvidia erős gyorsjelentése. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 2 százalékot pattant. A széles piacot leképező S&P 500 pedig bő 1,5 százalékot emelkedett. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlagindex közel 1,5 százalékos pluszba kapaszkodott.

Befutott a kormányzati leállás miatt elhalasztott szeptemberi munkaerőpiaci adat is. Eszerint az Egyesült Államokban 119 ezer új állást teremtettek, szemben a konszenzusos előrejelzésben szereplő 50 ezerrel. Míg a munkanélküliségi ráta váratlanul 4,4 százalékra emelkedett.

A makroadatok a decemberi kamatvágás reményét táplálják.

Pesti parkett: jobb napot zártak a blue chipek

Az OTP 32 500 forinton zárt, ami közel 1 százalékos emelkedés.