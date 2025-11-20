Felfelé kapaszkodtak a blue chipek, délutánra beerősített a forint
A BUX 107 565 ponton zárt, ami egyharmad százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel enyhén alulteljesítette a német DAX indexet, de kissé felülteljesítette a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A délelőtt gyengülő forint délutánra összekapta magát.
Amerikát felrázta az Nvidia
Felrázta a piacokat az Nvidia erős gyorsjelentése. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 2 százalékot pattant. A széles piacot leképező S&P 500 pedig bő 1,5 százalékot emelkedett. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlagindex közel 1,5 százalékos pluszba kapaszkodott.
Befutott a kormányzati leállás miatt elhalasztott szeptemberi munkaerőpiaci adat is. Eszerint az Egyesült Államokban 119 ezer új állást teremtettek, szemben a konszenzusos előrejelzésben szereplő 50 ezerrel. Míg a munkanélküliségi ráta váratlanul 4,4 százalékra emelkedett.
A makroadatok a decemberi kamatvágás reményét táplálják.
Pesti parkett: jobb napot zártak a blue chipek
Az OTP 32 500 forinton zárt, ami közel 1 százalékos emelkedés.
A Mol 3118 forinton zárt, 1,3 százalékos pluszban.
A Richter 9690 forintig jutott, ami minimális mínusz.
A Magyar Telekom 1738 forinton zárt, ami bő 1 százalékos plusz.
A 4iG 4715 forintig csúszott, ami bő 1,5 százalékos korrekció.
Ebéd után belehúzott a forint
A szerdán 1,5-2 éves csúcsokra futó magyar pénz lendülete csütörtök délelőtt elapadt , kisebb korrekció bontakozott ki a legfontosabb keresztárfolyamoknál. Az euró jegyzése a kora reggeli 381,6-es szintről 382,3 forintig szaladt fel délelőtt fél tizenkettőig, ami 0,2 százalékos forintgyengülés. A dollárhoz képest ugyancsak 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam ezzel 331,6 forintig emelkedett.
Ebéd után azonban fordult a magyar deviza, s az euró-forint grafikonján 383,8 közelében változott az irányt.
Alig egy óra alatt 381,7 közelébe süllyedt a kurzus.
Ami azért érdekes, mert ha a technikai képet nézzük, azt látjuk, hogy 382-nél húzódik a trendvonal, amit ma többször is átlépett a kurzus.
Tegnap törte le a 384 közelében húzódó fontos támaszt az euró-forint árfolyama. Délelőtt ennek visszatesztje is megtörtént.
Délután pedig már következő Fibo-szintet tesztelte a forint, mely 382 alatt húzódik.
Amennyiben ezt is letörné, akkor
380-ig nyílna tere az euró-forintnak.
Tőzsdezáráskor szinte ráült a 382-es támaszra a kurzus.