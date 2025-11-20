Zelenszkij váratlan bejelentést tett az amerikai béketervről: az egész világot meglepte – kulcspillanathoz ért az orosz-ukrán háború
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön hivatalosan átvette az Egyesült Államok által kidolgozott béketervtervezetet, amely Washington szerint új lendületet adhat a diplomáciai erőfeszítéseknek a orosz–ukrán háború lezárására. Az államfő a tárgyalások után kijelentette: felvázolta azokat az alapvető elveket, amelyek fontosak az ukrán nemzet számára.
A felek megállapodtak abban, hogy a terv pontjain tovább dolgoznak annak érdekében, hogy azok a konfliktus méltó és elfogadható lezárását szolgálják. Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna a háború első pillanatától kezdve a békére törekszik, és nyitott minden olyan tartalmi javaslatra, amely közelebb viheti a valódi, tartós békét.
Kiemelte, hogy Kijev az év eleje óta támogatta Donald Trump korábbi elnök békejavaslatait a vérontás mielőbbi befejezésére, és most is kész konstruktív együttműködésre mind az amerikai féllel, mind az európai és egyéb nemzetközi partnerekkel.
Az ukrán elnök a közeljövőben telefonon vagy személyesen egyeztetne Donald Trumppal a rendelkezésre álló diplomáciai lehetőségekről és a béke szempontjából kulcsfontosságú pontokra.
Ugyan Zelenszkij pontos motivációi, valamint hogy miről szeretne egyeztetni az amerikai elnökkel, egyelőre nem ismertek, de mégis figyelemreméltó a friss bejegyzésében megütött, kifejezetten békülékeny hangnem. Korábban egészen más álláspontnak adott hangot az esetleges ukrán területvesztésekről, ezektől ugyanis radikálisan elzárkózott.
Augusztus elején például egyenesen úgy fogalmazott az akkori, szintén erről szóló amerikai felvetésre, hogy Ukrajna soha nem adja a földjét. Ehhez képest most az ukrán elnök a konstruktív együttműködést hangsúlyozta, ami meglepetéssel ér fel.
Washington lezárná a háborút
Közben a háttérben ugyanis fordulópont közeli helyzet körvonalazódik. Nem adta fel az orosz–ukrán háború lezárását célzó törekvéseit a Trump-adminisztráció, amely titokban az oroszokkal tárgyal a konfliktus befejezését célzó tervekről. Amerikai és orosz tisztviselők szerint a 28 pontos amerikai terv Donald Trumop amerikai elnök gázai tűzszünethez vezető erőfeszítésein alapul.
Az Axiosnak egy orosz tisztviselő azt is elmondta, hogy optimista a tervet illetően, ám az egyelőre nem világos, hogy az amerikai béketerv elfogadható-e az ukránok és az európaiaknak is. A lap forrásai szerint a terv 28 pontja alapvetően négy pontra osztható, ezek:
- béke Ukrajnában,
- biztonsági garanciák,
- biztonság Európában,
- és az amerikai kapcsolatok jövője Oroszországgal és Ukrajnával.
A javaslat megfogalmazását a színfalak mögött Steve Witkoff vezeti, aki rendszeresen egyeztet Kiril Dmitrijev orosz követtel is. Az orosz állami vagyonalap élén is álló orosz diplomata október 24–26. között Miamiban tárgyalt Witkoffal. Dmitrijev optimizmusának adott hangot a megállapodással kapcsolatban, amelyben szerinte az orosz álláspontot is meghallgatták.
Ezt tartalmazhatja az amerikai béketerv
A kiszivárgott részletek alapján a Trump-adminisztráció által jóváhagyott 28 pontos béketerv lényegében a jelenlegi frontvonal mentén húzná meg a határt, valamint Ukrajna lemondana Donbászról. A terv további kulcspontjai: Ukrajna lemond a NATO-tagságról (EU-tagság maradhat), hadseregét megfeleznék és megtiltanák a hosszú hatótávolságú fegyverek hadrendben tartását.
Kizárnák a külföldi, különösen a NATO-csapatok állomásoztatását az országban. Cserébe Washington törvénybe iktatott biztonsági garanciát adna Kijevnek. Oroszország rekonstrukciós segélyt fizetne Ukrajnának, míg az Egyesült Államok feloldaná a Moszkva elleni szankciókat. A béketerv része, hogy az orosz nyelvet ismét hivatalos nyelvvé tennék Ukrajnában.