Deviza
EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18% EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.67 +0.4% GBP/HUF435.35 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.33% PLN/HUF90.32 +0.05% RON/HUF75.35 +0.31% CZK/HUF15.83 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,699.25 -0.81% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,048 -1.71% OTP32,360 0% RICHTER9,620 -0.73% OPUS485 -2.47% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,216.22 -1.21% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,290.02 -1.43% BUX106,699.25 -0.81% MTELEKOM1,714 -1.05% MOL3,048 -1.71% OTP32,360 0% RICHTER9,620 -0.73% OPUS485 -2.47% ANY7,200 -1.39% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,216.22 -1.21% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,290.02 -1.43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
autógyártás
elektromos autók
elektromobilitás

Maguk a németek vágják haza saját elektromosautó-iparukat, Kína köszöni szépen

Miközben a német autógyártók az elektromobilitás élvonalába törnének, az egyszeri autós ragaszkodik hagyományos autójához. Nehéz úgy eladni külföldön az elektromos autókat, hogy odahaza a kutyának sem kellenek.
Murányi Ernő
2025.11.20., 17:30

Nagy büszkén jelentette be április végén a Volkswagen, hogy az egymilliomodik elektromos autója is legördült zwickaui üzeme futószalagjairól, ám közben kiderült, hogy a szász városban alig vásárol valaki e-autót. Mindössze 4250 akkumulátoros elektromos személygépkocsit regisztráltak a zwickaui kerületben, ami az összes ottani autó 2 százalékát sem éri el – írja a Spiegel. 

Volkswagen - Zwickau plant elektromos autó
Zwickauban várakoznak a VW új elektromos autói / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A németek nem hisznek saját elektromos autóikban

Alig valamivel jobb a helyzet egész Németországot tekintve, hiszen egy év eleji adat szerint Európa gazdaságilag legerősebb országában csupán 3,3 százalékot ér el a tisztán villanyhajtású gépkocsik aránya, és közülük egyetlen modell sem került be a top 10 legnépszerűbb közé 2024-ben, miközben továbbra is a robbanó motoros VW Golf a legkedveltebb. 

Nem véletlen, hogy bár a zwickaui gyár kapacitása évi 300 000 e-autó, mégis csupán nagyjából 200 000-et gyártanak belőlük.   

Mindez borzasztó hír a globális mobilitási forradalom élvonalába törekvő  VW, Opel vagy BMW számára, amelyek másutt azt tapasztalják, hogy a belső égésű motorok piaca évek óta zsugorodik, miközben az akkumulátoros járművek egyre nagyobb teret hódítanak. 

De ha járműveik még a hazai piacon sem aratnak sikert, akkor hogy érjenek el sikert máshol? 

Nem tudunk eladni külföldön olyasmit, amire a német vásárló nemet mond 

– jegyezte meg a Spiegelnek Herbert Diess, a VW korábbi vezérigazgatója.
 

Erős hazai piacra van szükségünk ahhoz, hogy továbbra is vezető szerepet játsszunk ebben a jövőbeli technológiában 

– foglalt állást az IG Metall szakszervezet is. 

Az elektromos autók növekvő gyártási volumene nélkül ugyanis nehéz lesz csökkenteni a költségeket, illetve az eladási árakat úgy, hogy közben a húzós beruházások is megtérüljenek.

A szakszervezet mindezért sürgeti, hogy a kormány újra támogassa az elektromos autók vásárlását, nem is hasztalanul, lévén a Merz-kormány már be is jelentette, hogy pénzügyi támogatást nyújt azoknak az alacsony jövedelmű autósoknak, akik e-autót vásárolnak vagy lízingelnek.

Kínában más a helyzet

Mindenesetre hatalmas a kontraszt a német és kínai autóstársadalom között, az ázsiai országban ugyanis sokkal nyitottabbak a hazai gyártók elektromos járművei iránt. 

Kínában csak idén októberben közel egymillió új elektromos autó került az utakra, ami új rekord. 

Pedig Kína már 2022-ben megszüntette az országos EV-vásárlási támogatásokat, és  2027-ig fokozatosan kivezetik a vásárlási adókedvezményeket is. Peking ezzel a piacra bízza a fejlődést, hiszen az iparágat már elég érettnek tartják ahhoz, hogy állami hátszél nélkül is növekedjen.

Németországban valami nagyon félresiklott az e-mobilitással kapcsolatban, az emberek egyszerűen rossz kompromisszumnak, egyfajta kikényszerített áldozatnak  tartják

– magyarázza a beszédes nevű Claus-Christian Carbon, a Bambergi Egyetem pszichológusa. 

Folyamatosan a negatívumokat, például az elégtelen hatótávolságot, vagy az akkumulátorokban található kritikus nyersanyagokat, alkatrészeket emlegetik, miközben a pozitív aspektusok – különösen a zaj- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése – elvesztek a nyilvános vitákban.

Carbon abban is biztos, hogy a „belső égésű motorok betiltása” kifejezés is hozzájárult sokak elektromos autókkal kapcsolatos szkepticizmusához. 

A valóságban semmit sem vesznek el az emberektől 

– állítja.

Vezethetik 2035 után is régi, belső égésű motorral hajtott autóikat. Mindazonáltal a szabályozás a többségből azt az érzést váltotta ki, hogy kioktatják őket, és hogy valamit elvesznek tőlük, ami ellenálláshoz vezetett. A pszichológiában ezt reaktanciának nevezik.

Az a felismerés, hogy az elektromos autók egyre jobbak és olcsóbbak lesznek, csak lassan terjed. Amellett a hatótávolsággal, töltőinfrastruktúrával és a magas árakkal kapcsolatos kritikák sem állják már meg a helyüket:

  • Németországban jelenleg közel 180 000 standard és gyors töltőpont található.
  • Az ADAC (német autóklub) tesztjei szerint egy elektromos autó átlagos hatótávolsága 2023-ban már körülbelül 400 kilométer volt.
  • Megjelentek olcsóbb elektromos modellek is, mint például a Citroën ë-C3, a Hyundai Inster, a Renault 5, a Dacia Spring, a Fiat Grande Panda vagy éppen a Leapmotor T03.

Ragályos a szkepticizmus

A szkeptikus hozzáállás eközben kezd a német gyártókra és a berlini kormányra is átragadni. Az Opel és az Audi a korábban bejelentettnél hosszabb ideig tervezi a belső égésű motorral hajtott járművei értékesítését, és szeptemberben a Porsche is közölte, hogy inkább újra a benzinmotorokra és a hibridekre fókuszál, mivel túl kevés elektromos autót adott el.

Főleg a Porsche esetében ugyanakkor hatalmas öngól lehet a hátraarcból. A Porsche-gyilkosnak nevezett kínai Xiaomi SU7-ből nagyon rövid idő alatt több mint 200 000 darabot adtak el. A Xiaomi szintén elektromos SUV YU7-ese pedig az első értékesítési napon több mint 240 000 megrendelést regisztrált. 

Ha a Porsche kiszáll az elektromos járművek csatájából, azt a kínai gyártók meg fogják köszönni neki.

Kína elhúz a globális e-autó-piacon
 

A német kormány is azt fontolgatja, hogy eláll a belső égésű motorokkal hajtott gépjárművek 2035-től történő kivezetésétől, amivel a legtöbb német (62 százalék) is egyetértene. (Persze ez nehéz lenne, mivel EU-s előírásról van szó.)

Annak ellenére, hogy néhány autóipari vezető, mint például  Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója is kiállt a jelenlegi szabályzás mellett.

Még az éghajlatvédelemtől eltekintve is az elektromos autó egyszerűen  jobb technológia

– mondta a Wirtschaftswoche üzleti magazinnak Döllner, aki az új, belső égésű motorral felszerelt autók 2035 utáni értékesítési lehetőségéről szóló vitát kontraproduktívnak nevezte.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Stadler

Lázár János bejelentette: több tucat svájci vonatot vásárolnak a MÁV-nak – azonban lesz velük még dolga a Stadlernek

Az építési és közlekedési miniszter szerint jó üzletet kötöttek a Stadlerrel. Lázár János közölte, hogy a magyar állam elkötelezett a kötöttpályás közlekedés fejlesztésében.
9 perc
Ausztrália

Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”

Brüsszel a japán példát követi.
1 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Megjött a testvér: a magyar honvédség újabb óriás-repülőgépét szállították le – „folyamatosan növekszik a számuk"

A második KC–390 Millennium is megérkezett a Magyar Honvédség kecskeméti légibázisára.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu