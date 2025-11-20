Maguk a németek vágják haza saját elektromosautó-iparukat, Kína köszöni szépen

Nagy büszkén jelentette be április végén a Volkswagen, hogy az egymilliomodik elektromos autója is legördült zwickaui üzeme futószalagjairól, ám közben kiderült, hogy a szász városban alig vásárol valaki e-autót. Mindössze 4250 akkumulátoros elektromos személygépkocsit regisztráltak a zwickaui kerületben, ami az összes ottani autó 2 százalékát sem éri el – írja a Spiegel.

Zwickauban várakoznak a VW új elektromos autói / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A németek nem hisznek saját elektromos autóikban

Alig valamivel jobb a helyzet egész Németországot tekintve, hiszen egy év eleji adat szerint Európa gazdaságilag legerősebb országában csupán 3,3 százalékot ér el a tisztán villanyhajtású gépkocsik aránya, és közülük egyetlen modell sem került be a top 10 legnépszerűbb közé 2024-ben, miközben továbbra is a robbanó motoros VW Golf a legkedveltebb.

Nem véletlen, hogy bár a zwickaui gyár kapacitása évi 300 000 e-autó, mégis csupán nagyjából 200 000-et gyártanak belőlük.

Mindez borzasztó hír a globális mobilitási forradalom élvonalába törekvő VW, Opel vagy BMW számára, amelyek másutt azt tapasztalják, hogy a belső égésű motorok piaca évek óta zsugorodik, miközben az akkumulátoros járművek egyre nagyobb teret hódítanak.

De ha járműveik még a hazai piacon sem aratnak sikert, akkor hogy érjenek el sikert máshol?

Nem tudunk eladni külföldön olyasmit, amire a német vásárló nemet mond

– jegyezte meg a Spiegelnek Herbert Diess, a VW korábbi vezérigazgatója.



Erős hazai piacra van szükségünk ahhoz, hogy továbbra is vezető szerepet játsszunk ebben a jövőbeli technológiában

– foglalt állást az IG Metall szakszervezet is.

Az elektromos autók növekvő gyártási volumene nélkül ugyanis nehéz lesz csökkenteni a költségeket, illetve az eladási árakat úgy, hogy közben a húzós beruházások is megtérüljenek.

A szakszervezet mindezért sürgeti, hogy a kormány újra támogassa az elektromos autók vásárlását, nem is hasztalanul, lévén a Merz-kormány már be is jelentette, hogy pénzügyi támogatást nyújt azoknak az alacsony jövedelmű autósoknak, akik e-autót vásárolnak vagy lízingelnek.

Kínában más a helyzet

Mindenesetre hatalmas a kontraszt a német és kínai autóstársadalom között, az ázsiai országban ugyanis sokkal nyitottabbak a hazai gyártók elektromos járművei iránt.

Kínában csak idén októberben közel egymillió új elektromos autó került az utakra, ami új rekord.

Pedig Kína már 2022-ben megszüntette az országos EV-vásárlási támogatásokat, és 2027-ig fokozatosan kivezetik a vásárlási adókedvezményeket is. Peking ezzel a piacra bízza a fejlődést, hiszen az iparágat már elég érettnek tartják ahhoz, hogy állami hátszél nélkül is növekedjen.

Németországban valami nagyon félresiklott az e-mobilitással kapcsolatban, az emberek egyszerűen rossz kompromisszumnak, egyfajta kikényszerített áldozatnak tartják

– magyarázza a beszédes nevű Claus-Christian Carbon, a Bambergi Egyetem pszichológusa.