A Lukoil, Oroszország második legnagyobb olajtermelője az ukrajnai „katonai konfliktus gyors megoldását” szorgalmazza – írja a Bloomberg.

Teljes mértékben támogatjuk a tárgyalásokon, diplomáciai úton történő megoldást

– áll a Lukoil honlapján közzétett közleményében.

Az orosz cég a fegyveres konfliktus azonnali beszüntetésére szólított fel.

A The New York Times szerint a nyilatkozat valószínűleg a vállalat azon vágyát tükrözi, hogy megvédje kiterjedt tengerentúli tevékenységét, amely több mint 200 franchise-kútból álló hálózatot foglal magában olyan amerikai államokban, mint New York és New Jersey.

A Lukoil az egyik legismertebb orosz márka az Egyesült Államokban.

Fotó: PAVEL BEDNYAKOV / AFP

Számos washingtoni törvényhozó szorgalmazza a Biden-adminisztrációt, hogy tiltsa meg az amerikai vállalatoknak az orosz olajvásárlást, és vezessenek be szankciókat az orosz energiavállalatokkal szemben.

Február közepe óta több mint 40 százalékot estek a Lukoil részvényei a londoni tőzsdén.

A Lukoil már régóta függetlenebb képet vetít előre, mint az orosz olajipart uraló Rosznyefty állami irányítású vállalat. A Lukoilt 1991-ben alapították állami tulajdonú vállalatként, amikor a Szovjetunió szétesett. A cég 1993-ban zártkörű társasággá vált, majd hét évvel később felvásárolta az amerikai Getty Oil céget, amely a Lukoilnak egy amerikai töltőállomás-hálózatot adott.

Csütörtökön ismét zuhant a rubel árfolyama, miközben Oroszország továbbra is megszenvedi az invázió okozta gazdasági veszteségeket, miután az USA, az EU és mások által bevezetett szankciók hulláma után leminősítették. Az olaj ára az egekbe szökött, a Brent ára csütörtökön korábban megközelítette a 120 dollárt, mivel a kereskedők kerülik az orosz olajat.