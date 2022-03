A járvány kezdetén a vásárlási kedv a haszongépjárművek piaca is jelentősen visszaesett, majd mire megnőtt a bizalom a gazdasági szereplők között, a járműipar történetének talán legnagyobb ellátási nehézségét szenvedte el. Ennek hatása pedig a mai napig tart – közölte az egyik legismertebb haszonjárműmárka, az Iveco járműveit forgalmazó ECO-tech visiON Kft., amely 2021 nyarán jelent meg a piacon, és képviselteti magát viszonteladóként. A cég jelenleg pedig a teljeskörű magyarországi szervízhálózat kiépítésén dolgozik. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) szerint múlt évben az uniós piacokon közel 1,9 millió új haszongépjármű – furgon, teherautó és busz – talált gazdára, ami majdnem 10 százalékos növekedésnek felel meg éves összevetésben.

Magyarországon hasonló volt a növekedés, amit több mint 28 ezer új haszonjármű eladását jelentette.

„A közel 10 százalékos növekedés ugyan első látásra jó eredménynek tűnik, ám csak arra volt jó, hogy a piac behozzon valamit a járvány miatti hátrányból. A 2021-es eladások ugyanis az uniós és a magyar piacon is elmaradnak a járvány előtti, 2019-es szinttől. Akkor ugyanis az Európai Unióban jóval 2 millió felett voltak az eladások, Magyarországon pedig 32 ezer feletti darabszámról volt szó” – mondta Molnár Tamás, az Iveco haszonjárműveit forgalmazó ECO-tech visiON ügyvezetője. A 2021-es növekedésben szerepet játszott az is, hogy a pandémia eredményeként megnőtt a szállító járművek iránti kereslet, többek között a logisztikai szektorban, ugyanakkor a bővülés jelentősen elmarad az igényektől.

Fotó: Forrás: danubetruck.hu

A korábbi években a kínálati piac volt a jellemző, ez a járvány megjelenése után keresleti piaccá alakult. Ugyanakkor az ellátási láncokat érintő problémák, ezen belül a chiphiány az autók mellett a haszonjárműveknél is gondot okoz – tette hozzá a szakember. A kereslet bőven meghaladja a gyártók kapacitását, ezért a szokásoshoz képest háromszorosára, négyszeresége nőtt a várakozási idő egy-egy új járműesetében. Ennek következtében a forgalomba helyezések száma is csökken, akinek van készlete, vagy a többieknél gyorsabb gyártási ideje van, versenyelőnyt élvez. Ezek a körülmények jellemzik az összes járműkategóriát.

Az ECO-tech visiON ebből a szempontból jó pillanatban lépett be a hazai piacra, hiszen ez a fordulat lehetővé teszi számunkra a dinamikus növekedést az értékesítés területén

– emelte ki Molnár Tamás. Az ECO-tech visiON célja, hogy az Iveco nehézgépjárműveit újrapozícionálja Magyarországon és már 2023-ban elérje a 250-300 darabos éves eladást, a furgonok esetében pedig a célkitűzés a 2008-ban elmélyülő válság előtti szint elérése, ez pedig 1200-1300 kisteherautó értékesítésének felelne meg. A kereslet pedig több iparágból várható.

Jönnek az elektromos verziók is

Egyre komolyabb az igény az alternatív hajtású, így az elektromos járművek iránt. Bár a furgonoknál még alacsony a részesedésük, a buszoknál már látványosabb fejlődés történt. Az ACEA-adatok szerint a 2021-ben az uniós piacokon eladott új buszoknál a 2020-as 6 százalékról 10 százalék fölé nőtt az elektromos verziók részesedése. Magyarországon elektromos buszokból 47 darab került az utakra, ami több mint 100 százalékos emelkedésnek felel meg a 2020-as 22 darabról. Bár ez darabszám szinten alacsony, de a növekedés mértéke jelentős, így a gyártók is egyre komolyabb erőforrásokkal fejlesztik a villanyjárműveket.

A környezetbarát járművek elterjedésében, alternatív hajtásláncok erősítésében főszerepet vállal az Iveco. A villanyjárművek iránti kereslet növekedését segítheti az üzemanyagok árának emelkedése is. Az Iveco egyébként már több mint 3 évtizede kínál földgázüzemű motorokat, hajtásláncokat is a termékei között, a biogáz technológia pedig az egyik legkorszerűbb az alternatívák között. A környezeti lábnyom a felelősen gondolkodó gazdasági társáságok, a logisztika és a közösségi közlekedés tervezésében egyre fontosabb szerepet tölt be, az Iveco komoly segítséget tud nyújtani ezen a területen.