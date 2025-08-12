Befagyott a cseh–kínai viszony, Peking szerint Petr Pavel tehet róla

Egyérteműen megromlott a Peking és Prága közötti viszony. Erről egy sajtótájékoztatón számolt be a kínai külügyminisztérium szóvívője. Elmondása szerint, Petr Pavel cseh elnök Kína határozott kérése ellenére is találkozott a dalai lámával.
Kína mély elégedetlenségét és határozott egyet nem értését fejezi ki ezzel kapcsolatban. Pavel felháborító és provokatív viselkedésére válaszul Kína úgy döntött, hogy megszünteti a további kommunikációt a politikussal.
Lin Jian hozzátette, hogy Pavel Kína ismételt kérései és határozott kifogásai ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy Indiába utazzon, és találkozzon a dalai lámával.
A kínai külügyminisztérium képviselője szerint ez a cseh kormány által a kínai kormánnyal szemben tett politikai kötelezettségvállalások súlyos megsértése,
ami sérti a Kínai Népköztársaság szuverenitását és területi integritását is – írja honlapján a kínai külügyminisztérium.
A Kína és Tibet közötti viszony kimondottan ellenséges. Ennek háttere, hogy miután a kínai hadsereg leverte a tibeti felkelést, a tibeti nép spirituális és világi vezetője kénytelen volt Indiában menedéket keresni.
2024 augusztusában a kínai külügyminisztérium világosan kijelentette, hogy határozottan tiltakozik minden olyan ország ellen, amely a dalai lámát területén fogadja. Kína veszélyes szeparatistának tartja a tibeti buddhizmus vezetőjét, és ellenzi bármely ország tisztségviselőjének a vele való kapcsolatfelvételt.
Kína támogat minden olyan erőfeszítést, amely elősegíti az ukrajnai háború békés megoldását, és örömmel látja, hogy Oroszország és az Egyesült Államok fenntartja a kapcsolatot, és előmozdítja a válság rendezésének folyamatát – mondta Lin Jian.
A kínai politikus reagált arra is, hogy az Egyesült Államok elnöke 90 nappal meghosszabbította a vámok 30 százalékon tartását. Mint mondta, „megoldják a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban fennálló kereskedelmi egyenlőtlenségeket és az ebből eredő nemzetgazdasági biztonsági problémákat”. Ugyanakkor arra nem adott érdemi választ, hogy vajon Kína – Trump elnök kívánságára – megháromszorozza-e a szójababimportját az Egyesült Államokból.
