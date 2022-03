Átadta harmadik nagyberuházását a Bács-Kiskun megyei Felsőlajoson a Márka Üdítőgyártó Kft., a 3,8 milliárd forintos fejlesztéshez a magyar tulajdonú vállalat 1,8 milliárdos vissza nem térítendő támogatást kapott az államtól. A beruházás a cég történetének legnagyobb fejlesztése: többek között raktárbővítést hajtott végre, üzembe helyezte a harmadik gépsorát, bővítette szennyvíztisztító kapacitását és a teljes gyártási infrastruktúráját.

Pécskövi Tibor, a Márka Üdítőgyártó Kft. ügyvezetője

Csaknem 10 ezer négyzetméterrel bővült a logisztikai központ a hároméves fejlesztési projekt során. A harmadik gépsor tesztüzeme tavaly decemberben elindult, és március 1-jén kezdte meg élesben a működését. Ötvenszázalékos kapacitásbővítéssel évi 120 millió palackról 180 millióra nőtt a cég teljesítőképessége.

A beruházásra azért is volt szükség, mert tavaly nyáron már kapacitáshiánnyal küzdöttünk, és vissza kellett mennünk bértöltő partnerekhez, illetve a bővítés a termékpalettánk szélesítésére is lehetőséget ad

– mondta a VG-nek Pécskövi Tibor, a Márka Üdítőgyártó Kft. ügyvezetője.

A cég 2017 őszén kezdte meg a saját gyártást, előtte bérpalackozó partnerekkel dolgozott, és csak kereskedelmi és egyéb kiegészítő tevékenységet végzett. A saját gyártás egy háromhektáros, több mint hárommilliárd forintos beruházás eredménye. A fejlesztés során két ásványvízkutat fúrtak és egy kilencezer négyzetméteres csarnok épült. Mára 12 hektár van a cég tulajdonában, ebből eddig hat lett beépítve. A második gépsor beüzemelésére már 2018-ban szükség volt, és az ezáltal megnőtt gyártási volumen mellett már a 4000 négyzetméteres raktár építése is szükségessé vált.

A nemrég befejezett harmadik ütemű fejlesztésnél már úgy lett építve a csarnok, hogy egy negyedik gépsor is beférjen.

Ennek érkezésére pedig nem is kell sokat várni, a tervek szerint már idén októberben megkezdi a tesztüzemet, és 2023-tól élesben működik, amelynek eredményeként alumínium italosdobozban is megvásárolhatók lesznek a cég termékei. A Márka 2017 óta Felsőlajoson eddig 11,5 milliárd forintot fordított beruházásokra.

A Márka Üdítőgyártó Kft. gyártóbázisa a Bács-Kiskun megyei Felsőlajoson

A Márka üdítő jövőre lesz 50 éves, 2008-ig kizárólag szénsavas termékeket forgalmazott, majd jeges teákkal bővült a paletta, a 2010-es évek elején pedig gyümölcslevekkel.

A tavalyi évet majd 10 milliárd forintos forgalommal zártuk, amelynek 65-70 százaléka a szénsavas kategóriából érkezett. Minden terméket egybevéve nagyjából 10 százalékos piaci részesedéssel rendelkezünk

– emelte ki Pécskövi Tibor. Az értékesítések 10 százaléka már export, 11 országba szállít a társaság, a legfontosabb célpiac Olaszország, Románia és Ukrajna.

A cég 2020-ban 38 százalékos forgalomnövekedést ért el 2019-hez képest, mégpedig úgy, hogy a kis kiszereléses termékek forgalmában érezhető visszaesés volt tapasztalható a járvány miatt, a március–májusi időszakban az előzetes tervek 20 százalékára esett vissza az értékesítésük. A tavalyi év végét pedig az alapanyagok áremelkedése nehezítette. A logisztikai problémákon túl tudott lépni a cég, minimális átszervezésre volt csak szükség, de nem volt áruhiány.

Ugyanakkor sok alap- és csomagolóanyagnak megduplázódott az ára. Ezek miatt tavaly 15–30 százalék közötti áremelésre volt szükség.

Az idén azonban megálltak az árak, várhatóan az év folyamán sem lesz számottevő drágulás. A Márka ügyvezetője szerint az ágazat legtöbb gyártója túlvásárolt és jelentős alapanyagkészletet halmozott fel, aminek volt árfelhajtó hatása. Nagyjából őszig kitartanak a készletek.

A csaknem 140 főt foglalkoztató cég – 2017 elején 7 fő volt a létszám – az idén az exportpiacokon is szeretné erősíteni a pozícióját, ezt a tervét az alumínium italosdobozos csomagolás is támogatja majd, hiszen ennek jóval kisebb a logisztikai költsége, mint a nagy kiszereléseknek, illetve távolabbi piacok meghódítására is lehetőséget ad. A tervek szerint 2022-ben eléri a 13 milliárd forintos árbevételt a Márka, ami körülbelül 20-25 százalékos volumennövekedéssel párosul.