Botladozik a forint, de még mindig 395 környékén az euró

Kifejezetten nagy kilengéseket látni a forint árfolyamán mindkét fontosabb relációban a hét első napján, a hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is nagyokat csúszkált a nap során. A kontinentális deviza ellenében 394,8-ről 395,6-ig gyengült a forint a délután közepére, a dollár ellenében viszont még ennél is jelentősebb, 0,28 százalékos a napi mínusz, a kurzus 338,6 környékéről 340,5-ig csúszott három óra környékére.

Nincs jó formában a forint / Fotó: Shutterstock

Megbotlott a forint

A hazai deviza értékvesztése mögött minden bizonnyal a legfontosabb nemzetközi kereszt, az euró-dollár irányváltása áll. A közös deviza 0,26 százalékot gyengült a nap során a dollár ellenében, 1,164-ról 1,162-ig süllyedt a kereszt a délután közepére, a dollár pedig nemcsak az euróval szemben kapott lendületre, hanem a tágabb kosarával is, a DXY index ugyanis 0,21 százalékos napi pluszt mutat. A szakértők szerint a dollár felfelé kúszása mögött a kedden érkező inflációs adatra való várakozás mutatkozik meg: a piac ugyanis azt várja, hogy a júliusi CPI adat egymást követő harmadik hónapban mutatja majd gyorsulás jeleit, éves alapon 2,8 százalékról számolhat majd be. Ez az adat alátámasztaná a Fed szigorú kamatpályáját, ami magasan tartaná a dollárkamatokat, stabil keresletet biztosítva ezzel a zöldhasú számára.

Érdekesség, hogy a befektetők a tovább emelkedő inflációs várakozás ellenére is 88 százalékos valószínűséget adnak annak, hogy a Fed a következő, szeptemberi ülésén már kénytelen lesz csökkenteni a kamatokat, hogy az egyre több sebet mutató gazdaságot serkentse. A piac jelenleg még egy további kamatvágást áraz az idei évre.

A forint a régiós devizákkal szemben többnyire jó formában van, a lengyel zlotyval szemben 0,15 százalékos, a cseh korona ellenében pedig minimális napi pluszban van, a román lejjel szemben viszont 0,13 százalékos napi mínuszban jár jelenleg.