Botladozik a forint, de még mindig 395 környékén az euró

Kifejezetten nagy kilengéseket látni a forint árfolyamán mindkét fontosabb relációban a hét első napján, a hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is nagyokat csúszkált a nap során. A kontinentális deviza ellenében 394,8-ről 395,6-ig gyengült a forint a délután közepére, a dollár ellenében viszont még ennél is jelentősebb, 0,28 százalékos a napi mínusz, a kurzus 338,6 környékéről 340,5-ig csúszott három óra környékére.
A hazai deviza értékvesztése mögött minden bizonnyal a legfontosabb nemzetközi kereszt, az euró-dollár irányváltása áll. A közös deviza 0,26 százalékot gyengült a nap során a dollár ellenében, 1,164-ról 1,162-ig süllyedt a kereszt a délután közepére, a dollár pedig nemcsak az euróval szemben kapott lendületre, hanem a tágabb kosarával is, a DXY index ugyanis 0,21 százalékos napi pluszt mutat. A szakértők szerint a dollár felfelé kúszása mögött a kedden érkező inflációs adatra való várakozás mutatkozik meg: a piac ugyanis azt várja, hogy a júliusi CPI adat egymást követő harmadik hónapban mutatja majd gyorsulás jeleit, éves alapon 2,8 százalékról számolhat majd be. Ez az adat alátámasztaná a Fed szigorú kamatpályáját, ami magasan tartaná a dollárkamatokat, stabil keresletet biztosítva ezzel a zöldhasú számára.
Érdekesség, hogy a befektetők a tovább emelkedő inflációs várakozás ellenére is 88 százalékos valószínűséget adnak annak, hogy a Fed a következő, szeptemberi ülésén már kénytelen lesz csökkenteni a kamatokat, hogy az egyre több sebet mutató gazdaságot serkentse. A piac jelenleg még egy további kamatvágást áraz az idei évre.
A forint a régiós devizákkal szemben többnyire jó formában van, a lengyel zlotyval szemben 0,15 százalékos, a cseh korona ellenében pedig minimális napi pluszban van, a román lejjel szemben viszont 0,13 százalékos napi mínuszban jár jelenleg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.