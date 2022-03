A téli és a nyári gumik cseréje minden évben esedékes, ha nem négyévszakos gumikkal járunk. A téli gumikat Magyarországon a legtöbben március és április 20. között szokták lecserélni nyári keverékre.

Fotó: Freepik

Ne késlekedjünk sokat, mert bár a téli gumikkal el lehet járni néhány száz kilométert melegebb időben is, lágyabb összetételüknek köszönhetően könnyen megsérülhetnek, balesetveszélyt okozva mind az utasoknak, mind a pénztárcának. Minél előbb cseréltetjük le a téli gumit, annál inkább jobb állapotban hagyjuk a következő szezonra. Akik késő tavaszra halasztják a gumicserét, sokkal tovább koptatják az abroncsokat.

Az online ügyintézés mindig egyszerűbb



A nyári gumicsere nem kell, hogy fejfájást okozzon - vélik az Abroncs Kereskedőház (AKH) Kft-nél. A hazai tulajdonú vállalkozás mintegy negyed évszázada szolgálja ki ügyfeleit, és több, mint egymillió abroncsot értékesít, illetve cserél le évente.

A cég vezetése tisztában van vele, hogy az ügyfelek lehető legjobb kiszolgálásának egyik kulcsa a folyamatos innováció, így a vállalat 2018-ban, még a koronavírus-járvány előtt kezdte el a digitális átállást. A döntés a későbbiek fényében jolly joker húzásnak bizonyult: a gumi.hu szisztémája az egyik legkényelmesebb, leginkább ügyfélbarát rendszer ma Magyarországon. Nem csoda, hogy 2022-ben 3. helyezést ért el az Ország Boltja versenyen.

Fotó: Freepik

Gumicsere egyszerűen és kényelmesen

A gumi.hu több mint egyszerű webáruház. Az ügyfelek nemcsak kiváló minőségű gumik széles választéka közül válogathatnak, hanem egy több mint 200 gumiszervizből álló partnerhálózatot is igénybe vehetnek.



● online fizetéssel is vásárolhatunk gumikat;

● online is időpontot foglalhatunk a partnerhálózat gumiszervizeibe;

● az ügyintézés jelentős része érintésmentes, így jóval biztonságosabb;

● sokkal rövidebbek a várakozási idők;

● az Abroncs Kereskedőház raktárbázisán is tárolhatjuk a használaton kívüli gumikat, ha otthon nincs hely.



Ha nem vagyunk benne biztosak, milyen gumival járnánk a legjobban, érdemes átolvasni az ADAC, illetve az Auto Bild nyári gumi teszteket. Ezen anyagok mélyebb betekintést nyújtanak az elérhető gumik választékába, így nyugodtabbak lehetünk, hogy a megfelelő döntést hozzuk.

Üdv a 21. században!

A 21. század eddig a digitalizáció évszázada. A digitalizáció nemcsak gyorsabbá és kényelmesebbé tette az élet összes aspektusát, hanem világszerte sztenderddé is vált az elmúlt évek világjárványa közepette. A számítógépes, online ügyintézés és az érintésmentes fizetési lehetőségek mind hozzájárulnak saját magunk és szeretteink egészségének megőrzéséhez. Az AKH digitális átállásával egy korszerű, ügyfélbarát alternatívát hozott létre. Ha még nem tudjuk, hova vigyük autónkat nyári gumicserére, a gumi.hu online megoldásai számos előnyt kínálnak.