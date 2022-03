Megelégelték az Etsy online áruház kereskedői a magas járulékokat. Online sztrájkra készülnek, és egy hétig leállítják az áruk értékesítését – írja a Gizmodo.

A tiltakozás, amelyben a vásárlók együttműködésére is számítanak, április 11. és 18. között fog tartani.

A kereskedőknek egy ideje már több nézeteltérése is akadt az Etsy vezetőségével, a pohár azonban akkor telt be, amikor a közelmúltban bejelentették, hogy 30 százalékkal megemelik az eladói tranzakciós díjakat, amely árnövekedést von maga után. Ráadásul a hirdetési díjakat is kötelezővé tették. Azt is kifogásolták, hogy a vállalat nem lép fel az áruhamisítók ellen.

Kijelentették, hogy

nem akarnak a következő Amazon lenni, ahol szerintük az eladók érdekei csak másodlagosak maradnak.

Fotó: Shutterstock

A petíciót már közel 17 ezren aláírták. Az Estynek a tavalyi utolsó negyedévben egyébként rekord árbevétele volt, ezért is tartják meglepőnek a döntést.

Az Etsy szóvivője elmondta, hogy összesen 5,3 millió eladójuk van és igyekszenek megoldást találni a felvetésekre.

A díjemelés szükségességét viszont a befektetésekkel indokolta.