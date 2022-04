Az alkoholmentes sörök magyarországi bolti eladásában két számjegyű növekedést regisztrált a NielsenIQ kiskereskedelmi indexe tavaly márciustól idén februárig: a vizsgált 12 hónapban 13,5 milliárd forintot költöttek ezekre a termékekre a hazai fogyasztók, ami 16 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban – közölték a VG érdeklődésére a piackutatónál. Volumenben is hasonló mértékű forgalomgyarapodás látszik, 15 százalékkal nőtt a szegmens mennyiségi értékesítése, 300 ezer hektoliter talált gazdára a termékből. Az értékben mért összforgalom 88 százalékát a hagyományos, tehát nem ízesített sörök viszik el; az ízek közül pedig a citromos áll az első helyen. Emellett az is egyértelmű, hogy a világos alkoholmentes sörök dominálnak, az értékbeli forgalom 97 százalékát lefedve.

A magyar adatokhoz hasonló tendenciát mutat az amerikai sörivók preferenciája

– reagált a VG-nek Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója. Míg 2019-ben az amerikai éttermekben és kocsmákban a sörivók 12 százaléka választotta csak az alkoholmentes változatot, addig ez az arány tavaly már 16 százalék volt. Ennek a nagy növekedési dinamikának az a magyarázata, hogy az alkoholmentes sörnek nincs valódi alternatívája. „Különösen azóta, amióta az alkoholmentes változat olyan technológiával készül, ami megőrzi az eredeti sör ízvilágát, így nem kell lemondani a valódi sörélményről” – magyarázta a sörszövetség első embere.

Ezt támasztják alá a kutatások is, amelyek szerint mind a magyar, mind a külföldi fogyasztó elsősorban az alkoholos sör alternatívájaként fogyasztja az alkoholmentes változatot, és nem a víz, üdítő vagy gyümölcslé helyett – érvelt Kántor Sándor. A nemzetközi piaci várakozásokban is megtalálható ez a dinamika.

Míg tavaly a sör világpiacát 640 milliárd dollárra becsülték és 2025-re 710 milliárdot várnak ettől a szegmenstől, addig az alkoholmentes sörök piacát az elmúlt évben 16,7 milliárd dollárra taksálták, 2025-re pedig 23,3 milliárdos forgalomra számítanak a sörgyártók.

„Ebből úgy látszik, hogy az alkoholos termékekhez képest az alkoholmentes sörök piaca a négyszeresével bővül” – mutatott rá a szakember.

A szövetség tagvállalatai is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a termékfejlesztés terén az alkoholmentes sörökre. Legutóbb a Borsodi Sörgyár bővítette új, alacsony kalóriatartalmú, alkoholmentes termékekkel a portfólióját. A görögdinnye-eper és ananász-lime ízű, 0,0 százalékos alkoholmentes variánsok megjelenése a legújabb dobás a bőcsi gyárból, ahonnan a társaság tájékoztatása szerint több mint 11 évvel ezelőtt került ki az első hazai ízesített sör, a Borsodi Friss, ami azóta is nagy népszerűségnek örvend.

Kőbányán is tartják a lépést a változatos ízeket kereső vásárlók igényeivel: a Dreher 24 alkoholmentes termékcsalád a citrom, a gránátalma, a pomelo-grapefruit és a meggy-szeder után a maracuja-sárgadinnye ízvariánssal bővült. A Dreher célja, hogy 2030-ra a választék 20 százaléka alkoholmentes termékekből álljon. A Heineken Hungária is kiemelten kezeli a felelős alkoholfogyasztás kérdéskörét, legutóbbi közlése szerint erre fordítja a kommunikációs költségvetésének 10 százalékát. Hangsúlyos az alkoholmentes portfólió fejlesztése, melynek meghatározó része a Heineken 0,0 mellett a Soproni Radler termékcsalád is.

A NielsenIQ kiskereskedelmi indexe által vizsgált, több mint 90 élelmiszer-kategória közül egyébként

a sör értékben stabilan a második legnagyobb forgalmú, ennél csak a feldolgozott hús generál magasabb eladást.

Tavaly március és idén február között a sör értékbeli forgalma meghaladta a 160 milliárd forintot. Ez 1 százalékkal magasabb összeg, mint az egy évvel korábbi, a 3,5 millió hektoliteres mennyiség viszont 3 százalékos csökkenésről árulkodik – azaz a statisztikában erőteljesen visszaköszönnek a Covid-válság negatív gazdasági hatásai.

A bolti sörvásárlás 39 százaléka a szupermarketeket és a diszkontokat egyaránt magába foglaló, 400 és 2500 négyzetméter közötti üzletekben koncentrálódott. Ugyanakkor a másik véglet, a 200 négyzetméter alatti kisboltok teljesítménye is figyelemre méltó, 35 százalékos ennek a kategóriának a részesedése. A forgalom további egyötödéért felelnek a legnagyobb, 2500 négyzetméter feletti áruházak, jellemzően a hipermarketek. A gyártói márkás sörök dominálnak a NielsenIQ kiskereskedelmi indexe szerint: a vizsgált időszakban a forintban mért értékesítés 87 százalékát tették ki ezek a termékek.

Míg az utóbbiak eladása értékben 1 százalékkal nőtt és mennyiségben 3 százalékkal csökkent, addig a saját márkás italoké értéket tekintve 2, volumenben 4 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A piac legnagyobb szeletét az alkoholos sörök hasítják ki, a maguk 92 százalékos értékbeli (és 91 százalékos mennyiségi) részesedésükkel. Ez az előző, azonos időszakhoz viszonyítva egy százalékpontos csökkenést jelent a szegmens piacrészében, az alkoholmentesek javára.