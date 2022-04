A szénsavas üdítőital gyártó bejelentette kínálatának legújabb tagját, ami a Coca-Cola Zero Sugar Byte nevet viseli - számolt be róla a CNN Business. A furcsán hangzó név még annál is meglepőbb ízesítéssel társul. A Coca-Cola azt állítja, hogy termékének pixel íze van.

A Coca-Cola Zero Sugar Byte kézzelfoghatóvá teszi a pixel megfoghatatlan ízét

– írta Oana Vlad, a vállalat stratégiai igazgatója a CNN Business-nek küldött levelében.

A Byte a Starlight után a második ízesítés a Coca-Cola Creationstől, a cég új innovációs részlegétől. Az üdítő óriás néhány éve úgy döntött, hogy felmondja portfóliójának a felét és elenged néhány elavultnak számító terméket, például a Tab-ot. Azóta a cég kifejezetten a fő terméke, a Coke a népszerűsítésére koncentrál.

Fotó: JAAP ARRIENS / AFP

Az új stratégia szerint olyan új kreatív ízeket dolgoznak ki, amiket csak limitált ideig forgalmaznak. A cél ezekkel az, hogy a vásárlóknak meghagyják a felfedezés örömét abban a tekintetben, hogy megfejtsék milyen íze is van az üdítőjüknek.

Vlad szerint ez a marketingstratégia nagyon bevált a Starlight esetében.

Rengeteg vitt és ötletelést láttunk a titokzatos új ízzel kapcsolatban

- fogalmazott a stratégiai vezető. Hozzátette, hogy a fogyasztók értékelik a cég játékos újdonságait.

Minden a játékról szól

A CNN Business arról írt, hogy a Coca-Cola ezeknek az új italoknak a bevezetését összeköti egy különleges marketing kampánnyal. A Starlight esetében ez Ava Max popsztár virtuális koncertjével társult, amit az üdítő címkéjén található QR-kód beolvasásával lehetett elérni. A Byte reklámját a játékkal kötik össze.

A Byte először március elején jelent meg, igaz nem a boltok polcain, hanem a Fortnite videojátékban. A játék virtuális világán belül a Pixel Point névre keresztelt szigeten találkozhattak vele a játékosok. Ezt a szigetet a Coca-Cola és partnere, a PWR szponzorálta. A játékosok a Pixel Point szigeten különböző minijátékokkal játszhatnak a Fortnite-on belül.

A Byte a valóságban is össze lesz kötve a játékkal, a vásárlók az üdítő címkéjét a telefonjukkal beolvasva kibővített valóság játékokkal játszhatnak.

Az üdítőital gyártók évek óta vesznek részt a gaming világ működésében, számos versenyt szponzorálnak például. Oana Vlad szerint a verseny egyre szorosabb, ahogy az újabb és újabb szereplők is megérkeznek, ezért folyamatosan meg kell találni az új lehetőségeket, hogy megszólítsák a játékosokat.

Az új íz az Egyesült Államokban május másodikától lesz kapható, Kínában pedig május 23-án kerül a boltok polcaira.