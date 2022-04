A Nestlé újra kinyitotta gyárait Ukrajnában, amelyeknek átszervezte az üzemeltetését. A háború sújtotta országnak adományokat is biztosítanak – írja a Fox Business. A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalata az ukrajnai inváziót követően először bezárta mindhárom gyárát, majd két nappal később kinyitották a Lvivben található édesipari üzemet, valamint a Volyn régióban lévő fűszergyárat. A harkivi tésztaüzem az áldatlan állapotok miatt zárva maradt.

A cég döntését azzal indokolta, hogy továbbra is el kell látniuk az országot élelmiszerekkel. Az alkalmazottak azonban követelik az Oroszországból való kivonulást, sokan fel is mondtak. A Nestlének nagyjából 5800 alkalmazottja volt Ukrajnában a háború kezdetén, de jelentős részük már elhagyta az országot.

Fotó: NICOLAS BILLIAUX / AFP

A többek között a KitKat-et és a Nescafe-t készítő gyár a személyzetét a folyamatos légicsapásoktól úgy próbálja megvédeni, hogy menedékhellyé alakították az üzemet. A gyártósorokat pedig aszerint alakították ki, hogy alkalmazkodni tudjanak, ha azonnal le kéne állniuk, illetve több szabad teret hagytak a részlegeken, hogy elég hely mindenkinek, amennyiben ott ragadnának. Az egyik lengyel gyárban már van erre precedens, ahol

a lakhatásra, az alvásra, az étkezésre és a tisztálkodásra alkalmas helyiségeket különítettek el a menekültek számára.

Több mint ezer Nestlé alkalmazott és családjaik fordultak meg az üzemben, sokaknak már egyetlen éjszaka vagy néhány óra ott töltött idő is hatalmas segítség volt.

A Nestlé ukrajnai és moldovai vállalati ügyekért felelős igazgatója Kijevből Lvivbe költözött, hogy személyesen is felügyelni tudja az átszervezést, amely a dolgozók egyharmadát érinti. A központi irodában egy forródrót is üzemel. Kidolgoztak egy válságtervet is, ha sürgős egészségügyi beavatkozásra lenne szükség.

Az ellátási láncokat is érintik a változások, a mártásokhoz használt paradicsomot már nem Ukrajnából szerzik be, hanem Olaszországból és Portugáliából importálják. A lengyel kormány szerint Ukrajnának naponta legalább 10 ezer tonna élelmiszerre van szüksége külföldről. A Nestlé heti 10-ről 25 teherautóra növelte az adományok szállítását, amelyekhez más európai gyárak segítségét veszik igénybe.

A vállalat azt is bejelentette, hogy Oroszországban felfüggesztik a KitKat és a Nesquik értékesítését Oroszországban, azonban továbbra is árusítanak alapvető termékeket, például bébiételeket, gyógyvizeket és állateledeleket, a nyereséget viszont jótékonysági célokra ajánlják fel. A Nestlé globális értékesítésének az orosz piac 2, az ukrán kevesebb mint 1 százalékát teszi ki.