A múlt év legnagyobb sikerének azt tartom, hogy a Covid kihívásai ellenére is 791,8 milliárd forintos forgalmat realizálva 7,2 százalékos növekedést tudtunk elérni

– elemzett Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója a Figyelőnek. Szerinte a jó eredményben az is szerepet játszott, hogy a tavalyi volt az első teljes éve a 2020 végén megvásárolt, a saját márkás hús- és húskészítmény-kínálatukat tovább bővítő perbáli üzemnek.

A cégvezető úgy véli:

bár 2020–21 a koronavírus-járvány miatt számtalan nehézséget okozott, szinte már nem is emlékeznek ezekre, mert az idén, rögtön az első hónapokban olyan turbulencia érte az élelmiszer-kereskedelmet, amely a korábbi próbatételeknél is nagyobb volt.

„Az év elején a jogszabályi környezet váratlan változásai jelentettek új kihívást: az élelmiszermentési törvény, majd a hatósági áras termékek bevezetése mellé a drámaian megemelkedett üzemanyag- és energiaárak miatti alapanyag- és fuvarozásidíj-növekedés társult. Ennek hatására például két hét alatt 50 százalékkal drágult a sertéshús. Ezt tetézik az Európa éléskamrájának számító Ukrajnában dúló háború ma még be sem látható negatív hatásai, amelyek első lépésben a liszt- és az étolajellátásban okozhatnak komoly fennakadást” – mondta a szakember.

Az élelmiszermentési törvény kapcsán a helyzet még képlékeny. A kereskedelem szereplőinek május 31-ig kell megkapniuk a részletszabályokat, szerződve az Élelmiszermentő Központtal. A szakma ugyanakkor – a téma fontosságával egyetértve – azt szorgalmazza, hogy a szomszédban zajló háború új kihívásai miatt egy évvel halasszák el a rendszer bevezetését. Már csak azért is, mert az alapvető élelmiszerekre rendkívül rapid módon – hivatalosan május 1-jéig – bevezetett hatósági ár a vártnál is nagyobb veszteséget okoz a kiskereskedelemnek. Az előzetes várakozásokkal szemben ugyanis időközben nem csökkent, sőt emelkedett ezen produktumok beszerzési ára. Ráadásul a drágulás – az ukrajnai helyzet alakulásától függően – akár hosszú távon is fennmaradhat.

„A szakma számára ez a fajta hatósági ár azért nagy teher, mert a termelők és a nagykereskedők ezeknél az árucikkeknél továbbra is szabad árat alkalmazhatnak, így pedig a teljes veszteség a kiskereskedelem szereplőinél csapódik le. Hosszabb távon azonban nehéz lesz tartani ezt a deficitet, amely az árrést tekintve csak a SPAR-nál milliárdos nagyságrendű. Ráadásul ezen élelmiszerek esetében bírság terhe mellett ellátási kötelezettségünk is van, amely megint csak az ukrán helyzet alakulásától függően akár tarthatatlanná is válhat” – értékelt az ügyvezető. Hozzátette: a SPAR régi partnerén, a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül – az élelmiszermentés elvéhez is kapcsolódva – jelentős mennyiségű élelemmel és tisztálkodószerrel segíti az ukrajnai menekülteket. De a hatósági áras termékek ellátásbiztonságát nem veszélyeztetve például búzalisztet nem tesznek az adományok közé.

Heiszler Gabriella 2022 legnagyobb pozitívumának azt tartja, hogy miközben a plázatörvény behatárolja a fejlesztési kereteket, három nagy InterSPAR felújítására így is sor került.

A fővárosi Bécsi úton már megtörtént, míg Nyíregyházán és Pécsett áprilisban lesz a nyitás.

A cégvezető a szakmai szerelemgyerekéről is szót ejtett, mondván: a SPAR Magyarország ez év decemberéig hat regionális központot nyit hazánkban. Ezek a vonzáskörzetükben működő, meghatározott paraméterű üzletekkel együtt alkotnak olyan régiókat, ahová a nagyságrendileg 50 km-es körzetükben tevékenykedő, kiváló minőséget előállító kistermelők termékeit várják. A székesfehérvári, zalaegerszegi, hódmezővásárhelyi centrumot már tavaly átadták, míg a győri, a pécsi és a nyíregyházi az idén nyílik meg.

Ez a projekt több okból is közel áll hozzám. Egyrészt azért, mert kevesen tudják, de a legtöbb nemzetközi társaság – elsősorban a diszkontok – rendkívüli mértékben központosított beszerzéssel dolgozik, és nagyon sok mindent külföldről szerez be.

A SPAR-nál, ahogy Ausztriában vagy Olaszországban, úgy Magyarországon sem kötelező elvárás ez. Így kifejezetten nagy mozgástér nyílik arra, hogy akár csak egy térségben árusítsuk az arra érdemes kistermelők termékeit. Ha pedig ezek kellően népszerűek lesznek, akkor nemcsak az országos, hanem akár a nemzetközi forgalmazás is lehetővé válik, amennyiben a kistermelő tud és akar is növekedni” – magyarázta a szakember.

Heiszler Gabriella szakmailag azért is elkötelezett a projekt iránt, mert a velük most kapcsolatba lépő kistermelők többsége a jó minőségű élelmiszerek előállításához ért, de nincsenek kereskedelmi és üzleti ismereteik. Ezért a SPAR külön csapatot felállítva segíti az új partnereit abban, hogy a kellő üzleti – többek között adózási, marketinges – ismeretekkel felvértezve a professzionális kiskereskedelemben is eredményes beszállítókká váljanak. Ami természetesen a kiskereskedelmi lánc számára is fontos.

