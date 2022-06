A Magyar Suzuki 1745 millió euró árbevételt ért el tavaly, ami ugyan meghaladja a társaság 2020-as forgalmát, de messze elmarad a járvány előtti éves adattól – derült ki a vállalat pénzügyi beszámolójából. Ugyanez elmondható az üzemi és az adózott eredményről is: az előbbi 55 millió eurót ért el a 2020-as 24,6 millió után, a nyereség pedig 48,8 millió euró lett, míg 2020-ban 20 millió volt. Nőtt a társaság saját tőkéje is tavaly, mégpedig 737,3 millió euróról 786,2 millióra. Hosszú lejáratú kötelezettséggel továbbra sem rendelkezik a társaság.

A nemzetközi nehézségek és a csiphiány következtében emelkedtek tavaly a gyártási költségek, amelyeknek egy részét kénytelenek beépíteni az árba a gyártók, ahogy a Suzuki is. A Suzuki korábban arról tájékoztatta a VG-t, hogy ugyan a vevői igények a tavalyi év végén is magasak voltak, az értékesítési terveket folyamatosan felül kellett vizsgálni és igazítani a legyártható darabszámokhoz. A csiphiány okozta kiesés miatt az eredetileg tervezett 143 ezerhez képest körülbelül 25 százalékkal kevesebb autót gyártottak le a tavalyi év végig Esztergomban. Ennek ellenére a Suzuki 17 650 regisztrált személyautóval és 14,48 százalékos piaci részesedéssel vezette a magyar új személygépjárművek piacát. A társaságnak egyébként 264,8 millió euró bevétele származott a belföldi értékesítésből, 1754,1 millió pedig az exportból. Az esztergomi gyárban készült autóknak már a 65 százaléka hibrid volt, és idén tovább bővül a cégcsoport hibridkínálata.

Nőtt a foglalkoztatottak száma is: 2020-ban 2558 volt, tavaly pedig 2697-en álltak alkalmazásában. A Suzuki korábbi tájékoztatása szerint az esztergomi gyár a járványhelyzetben is meg tudta tartani saját alkalmazotti állományát, és a bérek kifizetése is végig folyamatos volt. A Magyar Suzuki 2017 és 2021 között 65 százalékkal növelte a fizikai dolgozók, 43 százalékkal pedig az irodai dolgozók alapbérét. A vállalat tavaly év végén teljesítmény- és jelenléti alapon egyhavi bónuszt fizetett az alkalmazottainak, idén márciusban pedig átlagosan 12 százalékkal emelte meg a béreket: az irodai munkatársaké 9, a fizikai dolgozóké 12, az operátori kezdőbér pedig 14 százalékkal nőtt.

Az idei sem lesz könnyű év az autóipar számára, az alkatrész- és alapanyaghiány, valamint a nyersanyag és az energia drágulása mellett a nemzetközi politikai helyzet is nehezíti a működést. Az orosz–ukrán konfliktus miatt márciustól a Suzuki felfüggesztette a magyarországi gyárából Oroszországba, valamint Ukrajnába irányuló autóexportját, amely a korábbi években az éves kivitelének nagyjából a tizedét tette ki. A vállalat közlése szerint évente körülbelül 10 ezer autót exportált az említett két országba, a már meglévő megrendeléseket pedig a gyártási volumen fenntartása érdekében más piacokra próbálja átterelni.