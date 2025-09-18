Ezzel megy a hiányosságok felszámolása a MÁV-nál, teljes lesz az átalakulás – egymilliárd utasról beszél a társaság vezére

Látványosan nőtt a hazai közösségi közlekedés iránti igény az országos- és a vármegyebérletek 2023–2024-es bevezetésének, valamint a múlt évi tarifareformnak köszönhetően. Egy év alatt Magyarországon tavaly több mint egymilliárdan szálltak vonatra, buszra vagy HÉV-re – ismertette Hegyi Zsolt, MÁV Zrt. vezérigazgatója a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület konferenciáján.

Még több motorvonat, IC-kocsi, mozdony és busz kell a MÁV-nak / Fotó: Mészáros János

Ebből azonban az is következett, hogy a MÁV személyszállító flottájából most úgy hiányzik 25 százaléknyi kapacitás, hogy egyes vonalakon pályaépítés vagy -felújítás miatt nincs is közlekedés.

Tavaly Magyarországon

287 millióan szálltak vonatra,

727 millióan Volánbuszra és

70 millióan HÉV-re.

Bejött a mozdonybérlés a MÁV-nak

„Vagyis az eszközeink alapján nem tartunk ott, ami ennyi utas minőségi kiszolgálásához szükséges, de azt sem várhatjuk meg, hogy beérjenek az öt évvel későbbre időzített tervek. Lázár János közlekedési és építési miniszter által az év elején megfogalmazott 10 pont azonban éppen az addig eltelő időszakban megtehető lépéseket tartalmazza” – hangsúlyozta a vezérigazgató. Ezeken belül kiemelte a késési biztosítást, hangsúlyozva, hogy bár ez magát a késést nem oldja meg, de jelzi, hogy a MÁV csoport felelősséget vállal azért, mert nem teljesíti az adott szolgáltatást. A mozdonyflottának (szintén a 10 pontban szereplő) gyors bővítése kapcsán elmondta, hogy rövid időn belül 55, nyugati partnerektől bérelt mozdony állt forgalomba, de nagy segítséget kapott a MÁV a GYSEV-től és a Rail Cargótól is.

Az intézkedéseknek köszönhetően az idén megfeleződött a villanymozdonyok meghibásodása.

Lezárultak az ezer busz beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárások is. Százharminchárom jármű már beérkezett, és még az idén megszületnek a szerződések a fennmaradókra is.

Hogyan tovább?

Amellett, hogy a MÁV flottája pillanatnyilag is 25 százalékkal szűkebb a szükségesnél, a távolsági flotta személykocsijai sincsenek az ilyen szolgáltatáshoz elvárható állapotban. Tehát szükség van új IC-kocsikra, motorvonatokra és mozdonyokra is. A távolsági személyszállításnál eleve az IC-minőség lenne az alapértelmezés – jelezte a vezérigazgató.

Néhány szakaszon már sikerült megvalósítani a 160 kilométer per órás sebességet, és folyik az a munka, amelynek révén nőni fog az ilyen szakaszok száma és hossza.

Az új beszerzések szükségességét erősíti, hogy a flotta 25 százalékát 5 éven belül le kell selejtezni, 2040-ig pedig az 57 százalékát. Mindazonáltal a MÁV terve, hogy 2040-re minden személyvonatának klímás lesz az utastere.