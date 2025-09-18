Erre vártak a magyar cégek: 20 milliárddal megemelik a Demján Sándor Programban meghirdetett lízingtermékek keretét

A kiemelt érdeklődésre való tekintettel összesen 20 milliárd forinttal növeli a Demján Sándor Programban meghirdetett Jövő Exportőrei Lízing és az Exportélénkítő Lízing termékre vonatkozó keretösszeget az EXIM Bank. A pénzintézet csütörtöki közleménye szerint az új forrást az intézménypáros a programkereten belüli átcsoportosítással biztosítja. A konstrukciók célja, hogy kedvező feltételek mellett támogassák a magyar vállalkozások belföldi beruházásait, gép- és eszközbeszerzéseit, elősegítve ezzel a nemzetközi versenyképességük növelését és az exporttevékenységük bővítését.

Az EXIM Magyarország idén januárban indította el a Demján Sándor Program keretében elérhető finanszírozási lehetőségeket, köztük az Exportélénkítő Lízinget, amely 2025. március 3-án egészült ki a Jövő Exportőrei Lízinggel. A konstrukciókra eddig 1025 darab kérelem érkezett be, összesen 46 milliárd forint értékben. Az igénylések döntő többsége, 89 százaléka euróalapú finanszírozásra irányult.

Nagy az érdeklődés a Demján Sándor Program iránt

Az Exportélénkítő Lízing olyan vállalkozásoknak nyújt nyílt végű és zárt végű pénzügyi lízinget, amelyek exporttevékenységük bővítéséhez keresnek gyors finanszírozási megoldást. A konstrukció az exportőrök és első körös beszállítóik igényeire szabva segíti műszaki és egyéb berendezések, gépek, haszongépjárművek, valamint mezőgazdasági eszközök beszerzését. A konstrukció fix kamatozású, a kamat mértéke forintalapon évi 6,8 százalék és 10,2 százalék, euróban pedig 3,31 százalék és 6,7 százalék között alakul, a futamidő pedig akár 5 évig is terjedhet.

A Jövő Exportőrei Lízing kifejezetten azoknak magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező kis-, közepes- és nagyvállalkozásoknak nyújt támogatást, amelyek versenyképességük növeléséhez vagy belföldi beruházásaik megvalósításához keresnek rugalmas és kedvező kamatozású finanszírozási megoldást. Esetükben nem feltétel, hogy a vállalkozás már aktív exporttevékenységet folytasson. A konstrukció műszaki berendezések és egyéb felszerelések, gépek, eszközök, valamint haszongépjárművek beszerzésére vehető igénybe. A nyílt vagy zárt végű lízingfinanszírozás euró mellett forint devizanemben is elérhető, fix, támogatott kamatozással a teljes futamidőre. A kamat mértéke euróalapon évi 3,7 százalék–5,7 százalék, míg forintalapon évi 5,2 százalék–7,2 százalék között alakul, a vállalat hitelképességi minősítése és az ügylet fedezettsége alapján. A vállalkozások maximum 5 éves futamidővel igényelhetik a finanszírozást, választható törlesztési ütemezéssel – amely lehet 1, 3 vagy 6 havonta. A lízingtermékek kamatai az ügyfél hitelképességi minősítése és az ügylet fedezettsége alapján alakul.