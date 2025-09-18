Deviza
EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF328.41 -0.43% GBP/HUF447.63 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.46% PLN/HUF91.32 -0.37% RON/HUF76.66 -0.41% CZK/HUF15.99 -0.3% EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF328.41 -0.43% GBP/HUF447.63 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.46% PLN/HUF91.32 -0.37% RON/HUF76.66 -0.41% CZK/HUF15.99 -0.3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,943.84 +0.6% MTELEKOM1,860 -0.43% MOL2,816 +0.21% OTP28,980 +1.31% RICHTER9,845 -0.25% OPUS544 +0.74% ANY7,380 +6.5% AUTOWALLIS155 +0.32% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,241.64 +0.11% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,154.5 +0.48% BUX99,943.84 +0.6% MTELEKOM1,860 -0.43% MOL2,816 +0.21% OTP28,980 +1.31% RICHTER9,845 -0.25% OPUS544 +0.74% ANY7,380 +6.5% AUTOWALLIS155 +0.32% WABERERS5,060 -0.79% BUMIX9,241.64 +0.11% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,154.5 +0.48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakásbiztosítási kampány lakásbiztosítás, lakás, biztosító, ház, ingatlan, biztosítás, Female,Real,Estate,Broker,Presenting,And,Advised,To,Model,Home mnb albérlet Otthon Start program, hitel, lakás, lakóingatlan, ingatlanpiac
Otthon Start Program
K&H Bank
lakáshitel
hitel

Ez a nap is eljött: máris folyósították az első 3 százalékos hitelt, ez volt a leggyorsabb bank az Otthon Start programnál – meglepő, de nem Budapesten vettek belőle lakást

A K&H Bank szerdán folyósította az első lakáshitelt az Otthon Start program keretében, amelyet egy kecskeméti ingatlan vásárlására vett fel az igénylő. A 29 millió forintos kölcsön 25 éves futamidőre, 3 százalékos kamatozás mellett, havi fix 162 ezer forintos törlesztőrészletet jelent. A pénzintézethez szeptember eleje óta több ezer igénylés futott be, és a bank gyors, egyszerű ügyintézést ígér, hogy az ügyfelek minél előbb beköltözhessenek új otthonukba.
VG
2025.09.18., 11:42
Fotó: Shutterstock

A K&H folyósította az első, Otthon Start program keretében felvett lakáshitelt, amely egy kecskeméti ingatlanhoz kapcsolódik. A banknál jelenleg több tízmilliárd forint értékű igénylés elbírálása zajlik, céljuk pedig az, hogy a hitelügyintézés minél egyszerűbben és gyorsabban történjen, így az ügyfelek a lehető leghamarabb beköltözhessenek új otthonukba.

máris folyósították az első 3 százalékos hitelt, ez volt a leggyorsabb bank az Otthon Start Programnál – meglepő, de nem Budapesten vettek belőle lakást
Máris folyósították az első 3 százalékos hitelt, ez volt a leggyorsabb bank az Otthon Start programnál – meglepő, de nem Budapesten vettek belőle lakást / Fotó: Shutterstock

Bepörgött az Otthon Start program

Szerdán megtörtént az első K&H-s lakáshitel folyósítása az Otthon Start program keretében – közölte a pénzintézet. Ez a kölcsön a szektorban az elsők között van, és egy kecskeméti lakóingatlan megvásárlására vette fel az igénylő. 

A hitel összege 29 millió forint, 25 éves futamidő mellett, a programban elérhető állami támogatás miatt 3 százalékos kamatozással. 

Így a törlesztőrészlet fixen 162 ezer forint lesz havonta. Ezzel az ügylettel gyakorlatilag élesben elindult az őszi lakáshitelboom.

„A K&H már a program szeptemberi indulása előtt előminősítésekkel és értékbecslésekkel készült a rajtra. A szeptember óta eltelt közel három hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon Start program keretében” – mondta Molnár Gergő, a K&H lakossági marketingvezetője. Hozzátette, a bank gőzerővel dolgozik az igénylések feldolgozásán, hogy az ügyfeleknek minél hamarabb folyósíthassák a hitelösszegeket, ezáltal a lehető leggyorsabban megvásárolhassák a kiszemelt lakóingatlant. A K&H számára kiemelten fontos, hogy az ügyfelek kiszámítható és a várakozásaiknál is gyorsabb kiszolgálásban részesüljenek. 

A pénzintézethez szeptember eleje óta benyújtott Otthon Start-lakáshiteligénylések többsége Budapesten, vármegyeszékhelyeken, illetve más vidéki nagyvárosokban található lakóingatlanok megvásárlását célozzák. 

Jelentős részben panel- és társasházi lakások vannak a fókuszban.

A szakember ismertette a K&H korábbi előrejelzését, amely szerint elsősorban az Otthon Start program miatt az őszi hónapokban az egy évvel korábbihoz képest 50 százalékkal növekedhet a lakáshitelek volumene. A prímet az Otthon Start viheti, a többi kedvezményes konstrukcióval együtt a támogatott hitelek aránya a K&H szerint elérheti a 70 százalékos szintet.

Akár napi ezren is megfordulnak a bankokban a hitelekért

„Nagy átfogó adatok csak egy hónap után lesznek, de azt örömmel mondhatjuk, hogy a második héten is óriási volt az érdeklődés a bankokban az Otthon Start program miatt. Átlagosan napi ezer ember fordult meg a bankokban azért, hogy otthon startos hiteligénylést nyújtson be” – mondta Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: most már több mint tízezer hiteligénylés van a bankok előtt. „Ez mutatja ennek a programnak a sikerességét, mutatja, hogy ez a célkitűzés – hogy albérlőből tulajdonossá váljanak, elsősorban a fiatalok – széles igénnyel találkozik. Azok a keretek, melyeket ez a program megteremt, a fix 3 százalékos hiteltörlesztés, az igenis olyan lehetőség, amivel nagyon sokan élnek” – mondta Gulyás Gergely.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
elektromos autók

Döntő fölényt hirdettek a kínaiak – egyre erősödik dominanciájuk a globális járműiparban

Százból negyvennyolc eladott kínai autó elektromos vagy plug-in hibrid lesz.
3 perc
ic

Ezzel megy a hiányosságok felszámolása a MÁV-nál, teljes lesz az átalakulás – egymilliárd utasról beszél a társaság vezére

Gyors siker: megfeleződött a villanymozdonyok meghibásodása.
3 perc
konstrukció

Erre vártak a magyar cégek: 20 milliárddal megemelik a Demján Sándor Programban meghirdetett lízingtermékek keretét

Az EXIM húszmilliárddal növeli a Jövő Exportőrei Lízing és az Exportélénkítő Lízing termékek keretösszegét.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu