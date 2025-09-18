Több mint félmillió autóját hívja vissza a Toyota, létfontosságú információk nem jelennek meg a műszerfalon

A Toyota 591 377 járművet hív vissza az Egyesült Államokban, mert a műszerfal kijelzője nem mutat létfontosságú információkat, ami növeli a balesetek és sérülések kockázatát – írja a Reuters az ország közúti közlekedésbiztonsági hatósága csütörtöki közlése alapján.
A hatóság szerint a műszerfal szoftverhibája miatt járműindításkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a sebesség, a fékrendszer állapota vagy a guminyomásra figyelmeztető jelzés.
A visszahívás több modellt érint, köztük a Venza, a Highlander, a Lexus, a Tacoma és a GR Corolla típusokat
– tette hozzá a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).
Megállíthatatlan a Toyota: júliusban rekordszámú autót értékesített
A Toyota Motor júliusban minden eddiginél több autót értékesített, így már hetedik hónapja tart a növekedési sorozata. A Toyota hibrid modelljei iránt idén különösen erős a kereslet. A japán autógyártó az amerikai és a kínai erős keresletnek köszönhetően tudott bővülni, ugyanakkor a hazai piacon csökkentek az eladásai.
