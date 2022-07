Szeptember 15-től az Erste Bank megemeli a lakossági számlák egyes tranzakciós díjait - ez olvasható a pénzintézet július eleji lakossági bankszámla és betéti kamat hirdetményében. Az indoklásban a Lakossági Banki Szolgáltatások ÁSZF-ben szereplő pontját jelölték meg

a bankra háruló közteherfizetési kötelezettség növekedése okán.

A pénzintézet egyébként június 28-án arról értesítette az érintett ügyfeleit, hogy a vállalkozói csomagban is emelés következik. Ezt szintén az emelkedő adókkal magyarázta.

A változásról elsőként a Kiszámoló.hu blog számolt be egy olvasói jelzés alapján. Az Erste azt is közölte, hogy az ügyben a fiókjaiban is tájékoztatást ad, de a honlapján a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetményben július 15-től részletes tájékoztatást tesz közzé.

Fontos, hogy a módosítás az ügyfél részéről automatikusan elfogadottnak minősül,

ha 2022. szeptember 14-ig írásban nem értesíti a bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el és felmondja szerződését.

Ez esetben a felmondás azonnali hatályú és díjmentes.

Nem az első fecske

Néhány hete az Rtl.hu írta meg, hogy a K&H áthárítja az ügyfelekre a nagyobb tranzakciós illetéket. A bank szerint erre joga van a az ÁSZF-ben szereplő felhatalmazása alapján. Erre reagálva Gulyás Gergely kancellárminiszter bejelentette, hogy a Ryanairhez hasonlóan a K&H Bank ellen is fogyasztóvédelmi eljárás indul, mert áthárítja a dedikált extraprofit-adót az ügyfeleire. Ezek alapján várható, hogy az Erste gyakorlatával szemben is hatósági vizsgálat indul majd.