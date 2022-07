A Tesla még mindig bővíti az alkalmazotti létszámát, annak ellenére, hogy Elon Musk korábban 10 százalékos leépítésről beszélt a cégnél. Az elektromos autókat gyártó cégnél valóban voltak elbocsátások. Leginkább régóta a cégnél dolgozók közül küldtek el embereket, illetve voltak, akik csak nem rég csatlakoztak a vállalathoz. A Business Insider arról is ír, hogy voltak, akiknek a már elküldött állásajánlatukat vonták vissza.

Az újonnan felvett dolgozók között vannak anyagkezelők, tűzjelző technikusok és termékspecialisták is. Az Insider előléptetésekről is tud a cégen belül. A LinkedIn oldalon olyan bejegyzést is lehetett találni, amiben egy új alkalmazott osztotta meg, hogy izgatott az friss minőségügyi mérnöki állása miatt a Tesla német gyárában.

Fotó: Shutterstock

A Bloomberg kedden arról írt, hogy a cég 200 dolgozót bocsátott el az önvezető részlegről és bezárt egy teljes irodát a kaliforniai San Mateóban. Az egyik elküldött dolgozó bejegyzésében azt írja, hogy

a leépítések láthatóan nem a teljesítményhez kapcsolódtak.

Azt írta, hogy

az elmúlt két évben hetente több mint 50 órát dolgoztam, sok hétégén és túl sok hetet dolgoztam napi 16 órás munkaidővel. Mindezt egy cél érdekében tettem, amiben most is hiszek. Jobb jövőt kell teremteni a következő generációknak.

Elon Musk, a Telsa vezére korábban azt mondta a vállalat vezetőinek, hogy szüneteltessék a toborzást, mert nagyon rossz érzései vannak a globális gazdasággal kapcsolatban. Ekkor mondta azt, hogy a munkavállalók 10 százalékát le kell építeni. Innentől szinte naponta tett közzé egymásnak ellentmondó posztokat a Twitteren, amikben arról írt, hogy vagy növelni fogják a létszámot, vagy nem. Az ügyet már nagyon nehéz követni.

A szakértők azt várják, hogy a Teslánál végül az a kirúgások fognak dominálni, mivel a múlt havi katari gazdasági fórumon kijelentette, hogy a megszorítások a következő három hónapban lépnek életbe.