Na vajon melyik lengyel vezető találkozik Trumppal a békecsúcs után - Tusk vagy Nawrocki?

Hivatalos amerikai látogatásra kapott meghívást Karol Nawrocki, az új lengyel elnök szeptember 3-án érkezik a Fehér Házba. A találkozóra alig két héttel azután kerül sor, hogy augusztus 15-én Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában személyesen ül le megvitatni az ukrajnai háború ügyét. A lengyel miniszterelnök Donald Tusknak, Ursula von der Leyen szövetségesének erre nem futotta.

Karol Nawrocki kapott meghívást Donald Trumptól, nem Donalt Tusk – Ukrajna és Európa számára talán sorsdöntő időkben / Fotó: NurPhoto via AFP

Mi lesz a Trump–Putyin-találkozó eredménye, egyelőre nem tudni, mindenesetre a tárgyalás bejelentése egyfelől reményt kelt, hogy véget érhet az Európa gazdaságát és politikáját bénító háború, másfelől félelmet, hogy Ukrajna a háború 2022. februári kitörése óta hangoztatott kijevi és nyugati fogadkozások ellenére területeket veszít.

Még kevésbé tudni, hogy miután Trump és Putyin felállnak az asztaltól, ki kivel fog majd tárgyalni személyesen vagy másképp és pontosan miről. Az bizonyos: a telefonvonalak a világ vezetői között izzanak, különösen Európában, az elmúlt egy hétben, az amerikai–orosz csúcs részleteinek augusztus 8-i, pénteki bejelentése előtt és óta, és egy darabig ez még így lesz.

Az is bizonyos: Karol Nawrocki, aki a baloldali lengyel kormány megrökönyödésére megnyerte a tavaszzáró lengyel elnökválasztást, Washingtonba megy, és szeptember 3-án alkalma lesz személyesen megvitatni országa és Európa jövőjét az amerikai elnökkel – a talán sorsdöntő alaszkai csúcsot követően. Ezekben a hetekben egyelőre Donald Trumpnak nincsen más tervezett hazai vagy külföldi csúcsszintű találkozója azonkívül, hogy két hét múlva a dél-koreai elnököt fogadja.

Karol Nawrocki washingtoni meghívásának többszörös üzenete van

A Trump–Nawrocki-találkozóra szóló amerikai meghívást augusztus 6-án, Nawrocki elnöki beiktatásának napján jelentették be. Ez ugyanazon a napon történt, hogy Steven Charles Witkoff közel-keleti és oroszországi különmegbízott Moszkvába látogatott, amit a Trump–Putyin-csúcs bejelentése követett.

Természetesen ilyen időbeli egybeesések néha történnek, ennek a meghívásnak azonban bizonyosan többszörös üzenete van.