Deviza
EUR/HUF395.41 -0.08% USD/HUF339.33 -0.37% GBP/HUF457.67 0% CHF/HUF418.94 -0.13% PLN/HUF92.91 -0.03% RON/HUF78.1 -0.05% CZK/HUF16.16 -0.09% EUR/HUF395.41 -0.08% USD/HUF339.33 -0.37% GBP/HUF457.67 0% CHF/HUF418.94 -0.13% PLN/HUF92.91 -0.03% RON/HUF78.1 -0.05% CZK/HUF16.16 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,973.19 -0.21% MTELEKOM1,868 +1.07% MOL2,988 +0.67% OTP30,150 -1.16% RICHTER10,430 +0.29% OPUS583 -1.2% ANY7,960 -0.5% AUTOWALLIS164 +0.91% WABERERS5,260 +3.04% BUMIX9,186.34 +0.47% CETOP3,582.61 -0.45% CETOP NTR2,230.94 +0.33% BUX103,973.19 -0.21% MTELEKOM1,868 +1.07% MOL2,988 +0.67% OTP30,150 -1.16% RICHTER10,430 +0.29% OPUS583 -1.2% ANY7,960 -0.5% AUTOWALLIS164 +0.91% WABERERS5,260 +3.04% BUMIX9,186.34 +0.47% CETOP3,582.61 -0.45% CETOP NTR2,230.94 +0.33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz-ukrán háború
Nawrocki
béketárgyalás
Donald Tusk

Na vajon melyik lengyel vezető találkozik Trumppal a békecsúcs után - Tusk vagy Nawrocki?

Forrong a nemzetközi közélet, mióta bejelentették az amerikai és az orosz elnök találkozóját, izzanak a telefonvonalak a világ vezetői közt. Karol Nawrocki új lengyel elnök lesz az európai vezetők közül, aki a Trump–Putyin-csúcstalálkozó utáni hetekben biztosan személyesen találkozik az amerikai elnökkel. Pedig az asztalhoz sokan szívesen odaülnének, Ukrajna ügyében határozott véleményt fogalmazott meg többek közt Donald Tusk lengyel miniszterelnök is.
Pető Sándor
2025.08.12., 13:44

Hivatalos amerikai látogatásra kapott meghívást Karol Nawrocki, az új lengyel elnök szeptember 3-án érkezik a Fehér Házba. A találkozóra alig két héttel azután kerül sor, hogy augusztus 15-én Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában  személyesen ül le megvitatni az ukrajnai háború ügyét. A lengyel miniszterelnök Donald Tusknak, Ursula von der Leyen szövetségesének erre nem futotta.

Karol Nawrocki kapott meghívást Donald Trumptól, nem Donalt Tusk – Ukrajna és Európa számára talán sorsdöntő időkben
Karol Nawrocki kapott meghívást Donald Trumptól, nem Donalt Tusk – Ukrajna és Európa számára talán sorsdöntő időkben / Fotó: NurPhoto via AFP

Mi lesz a Trump–Putyin-találkozó eredménye, egyelőre nem tudni, mindenesetre a tárgyalás bejelentése egyfelől reményt kelt, hogy véget érhet az Európa gazdaságát és politikáját bénító háború, másfelől félelmet, hogy Ukrajna a háború 2022. februári kitörése óta hangoztatott kijevi és nyugati fogadkozások ellenére területeket veszít.

Még kevésbé tudni, hogy miután Trump és Putyin felállnak az asztaltól, ki kivel fog majd tárgyalni személyesen vagy másképp és pontosan miről. Az bizonyos: a telefonvonalak a világ vezetői között izzanak, különösen Európában, az elmúlt egy hétben, az amerikai–orosz csúcs részleteinek augusztus 8-i, pénteki bejelentése előtt és óta, és egy darabig ez még így lesz.

Az is bizonyos: Karol Nawrocki, aki a baloldali lengyel kormány megrökönyödésére megnyerte a tavaszzáró lengyel elnökválasztást, Washingtonba megy, és szeptember 3-án alkalma lesz személyesen megvitatni országa és Európa jövőjét az amerikai elnökkel – a talán sorsdöntő alaszkai csúcsot követően. Ezekben a hetekben egyelőre Donald Trumpnak nincsen más tervezett hazai vagy külföldi csúcsszintű találkozója azonkívül, hogy két hét múlva a dél-koreai elnököt fogadja.

Karol Nawrocki washingtoni meghívásának többszörös üzenete van

A Trump–Nawrocki-találkozóra szóló amerikai meghívást augusztus 6-án, Nawrocki elnöki beiktatásának napján jelentették be. Ez ugyanazon a napon történt, hogy Steven Charles Witkoff közel-keleti és oroszországi különmegbízott Moszkvába látogatott, amit a Trump–Putyin-csúcs bejelentése követett.

Természetesen ilyen időbeli egybeesések néha történnek, ennek a meghívásnak azonban bizonyosan többszörös üzenete van.

Karol Nawrocki és Donald Trump találkozója: az időzítés

Amikor sor került a meghívásra, Washingtonban már biztosan tudták, hogy a nagy jelentőségűnek beharangozott Witkoff-látogatás során „valami történhet”.

Az európai vezetők helyet akarnak az oroszukrán háborúról és békéről szóló tárgyalások asztalánál

Másrészt soha nem volt titok, hogy a Trump elnök sürgette, de vontatottan indult békeegyeztetések egyik politikailag legfűtöttebb kérdése: ki foglalhat helyet a tárgyalóasztaloknál, illetve ki fejtheti ki a véleményét. Az Európai Unió vezetői politikai jövőjüket tették Ukrajna ügyére, a kontinens Oroszország ellen fegyverkezik, és még a 2028-tól érvényes európai uniós hétéves költségvetés beterjesztésében is többször szerepel a kelet-európai ország neve, mint a versenyképesség szó.

Trump maga régen hangoztatja, hogy személyesen rá van szükség Putyin meggyőzéséhez a háború befejezésére, és a találkozó most meg is történik – a jelenlegi állás szerint kétoldalúan, ami elkeseredett reakciókat váltott ki az európai vezetőkből. Egy virtuális, nem személyes megbeszélésre sor is kerül Trump és több európai vezető – köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – között szerdán. 

„Mi, az unió vezetői” – fogalmazott 26 tagország vezetője a Trump–Putyin-találkozó margójára kiadott állásfoglalásban: Orbán Viktor azonnal reagált

Az Európai Unió vezetői közös állásfoglalást adtak ki Trump és Putyin augusztusi csúcstalálkozóra. Az állásfoglalásba Magyarország nem egyezett bele, Trump és Putyin találkozója pedig vészesen közelít. Orbán Viktor azonnal reagált az állásfoglalás közzététele után.

Trump nem a lengyel miniszterelnökkel tárgyal személyesen a sorsdöntő hetekben

Az Ukrajna védelmére felesküdött európai „tettre készek koalíciója” tagja a Donald Tusk miniszterelnök dirigálta Lengyelország is. (A „kihagyottak koalíciója” – fogalmazott az alaszkai tárgyalások bejelentése és az európai reakciók után a Magyar Nemzet.)  

Tusk – aki a Trumppal szemben magát a múltban nem épp baráti nyilatkozatokra ragadtató, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök mögött álló politikai tábor tagja – úgy nyilatkozott az AP jelentése szerint, hogy „nyilvánvalónak kell lennie Lengyelország és európai partnereink, és remélem a NATO egésze számára is, hogy állami határok nem változtathatóak meg erőszakkal. Bármely területcseréről vagy békefeltételről Ukrajna részvételével kell megegyezni.”

Nos, az Ovális Irodába nem ő kapott meghívást, hanem a lengyel politikai jobboldalhoz sorolt Nawrocki. Aki nyilvánvalóan ugyanúgy izgatottan figyeli majd a pénteki amerikai–orosz csúcsot, mint mindenki más, de bármi lesz is a kimenetele, a továbbiakról minden bizonnyal könnyebben szót ért majd Trumppal, mint az egyébként is politikai problémák sora szorongatta lengyel miniszterelnök.

Különös egybeesés az is, hogy egy lengyel portálon keresztül szivárgott ki a múlt héten – amit nem erősítettek meg azóta sem –, hogy az amerikaiak békejavaslata tartalmazza többek közt az oroszok által megszállt ukrajnai területek de facto elismerését a státusz kérdésének 49 vagy 99 évre történő elhalasztásával.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11664 cikk

 

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Németország

Feszültség az Audinál: a dolgozók csak egy feltétellel járulnak hozzá az amerikai terjeszkedéshez

A Volkswagen csoporthoz tartozó márka a Donald Trump vezette amerikai kormány vámintézkedései miatt mérlegeli a tengerentúli bővítést.
2 perc
Dnyeper

Tagadják az ukránok, hogy az oroszok áttörtek a frontvonalon

Szerintük mindössze egy öt-tíz fős orosz egység jutott át az első ukrán védvonalon, és nem sikerült területet elfoglalniuk.
2 perc
Donald Trump

Orbán kemény üzenetet küldött Brüsszelnek: az EU a magyarokat taposná el Ukrajnáért – így nem lehet lezárni a háborút

A kormányfő az orosz–európai uniós csúcstalálkozó szükségességét hangsúlyozta, és bírálta az EU reakcióját az amerikai–orosz elnöki megbeszélésre.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu