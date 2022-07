Koncessziós engedélye jelenleg 5162 dohányboltnak van, a kijelöltek száma pedig 705. Ugyanez tavaly augusztus végén 5183 és 711 volt, azaz szűk egy év alatt 27-tel lett kevesebb trafik az országban. Az engedélyesek döntő többségét még mindig az a kör adja, amely a dohány-kiskereskedelmi ágazat átalakításakor, 2013-ban nyerte el a húsz évre szóló koncessziót, így ők lassan félidőnél járnak. Ezzel szemben a másik működtetési forma, a kijelölés bármikor indoklás nélkül írásban visszavonható, és a kereskedő is bármikor, felmondási idő nélkül „visszaadhatja az ipart”.

A csökkenő trafikszám nem újdonság, hiszen a rendszer 2013-as elindulása óta szinte minden évben esett 1-2 százalékkal az üzletek volumene: kilenc év alatt majdnem pontosan kilenc százalékkal, számszerűen 555-tel.

Fotó: Laufer László

A hatóság azt is közli, hogy hány településen nincs dohánybolt. Az adatbázis szerint a helységek mintegy hatoda ellátatlan, hiszen a több mint 3100 településből 554-ben nincs trafik. Ezek mindegyike község, a legtöbb, 112 Baranya megyében található.

A dohányboltok számának a csökkenésével minden bizonnyal szorosan összefügg, hogy az előző évtizedben fogyatkozott a dohányosok száma is: a rendszeresen és a csak alkalmanként cigarettázók aránya egyaránt 2,1 százalékponttal esett. Érdekesség, hogy a leszokottak között több a korábban függőnek számító férfi. Abban azonban nincs változás, hogy továbbra is jóval több a dohányos az alacsonyabb iskolai végzettségűek között.A dohányfelügyeleti hatóságnak ugyanakkor ma már nemcsak a „klasszikus” termékek kereskedelmének a szabályozása ad feladatot, hanem az olyan, mostanában piacra került illegális árucikkek elleni küzdelem is, mint az Elf Bar, amelyről itt írtunk részletesen.