Indul a harc az online sportfogadás milliárdjaiért – reagált a VG-nek az új helyzetre a Szerencsejáték

Már jövőre megszűnhet az online sportfogadás esetében a Szerencsejáték Zrt. monopóliuma, igaz, az eddig engedély nélküli szolgáltatókkal így is, úgy is fel kellett vennie a kesztyűt az állami vállalatnak. A piacnyitás ellenére a társaságnál az a stratégiai cél, hogy továbbra is a legmeghatározóbb szereplője legyen az online sportfogadási és online virtuális fogadási piacnak.

3 órája | Szerző: Gyöngyösi Balázs

3 órája | Szerző: Gyöngyösi Balázs

A liberalizált szerencsejátékok körébe sorolná át 2023-tól a távszerencsejátékot a kormány, ezáltal – ahogy arról a VG is beszámolt – a következő évtől megszűnne az online sportfogadás esetében az állami játékszervező, a Szerencsejáték Zrt. jelenlegi monopóliuma. A fejlemények kapcsán megkerestük a vállalatot, amely elsőként lapunknak fejtette ki az álláspontját. Az online sportfogadás szabályozott keretek közötti piacnyitása – amely 2023-ban várható – egyrészt megnyitja a távszerencsejáték-szektort más szolgáltatók előtt, legális versenyt generálva a nemzeti lottótársaság és a piacra lépő új, legális szereplők között. Másrészt a világos célok mentén megfogalmazott szabályok a felelős játékszervezési elvek további erősödését vetítik előre – közölték a VG-vel a Szerencsejáték Zrt. kommunikációs osztályán. Kifejtették, hogy a jogalkotó számára láthatóan kiemelt cél a játékosvédelem: a magyar játékosokat csak olyan szervezők érhessék el, amelyeknél a jogalkotó által előírt felelős játékszervezési elvek maximális teljesülése biztosított. Új világ jön a sportfogadásban – Fotó: Szerencsejáték Zrt. A fogadási üzletág dinamikus bővülése, azon belül is az online sportfogadás sikere nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nemzeti lottótársaság megerősödve jött ki a Covid-válságból, így tavaly már 701,4 milliárd forint árbevételt

és 28,3 milliárd adózott eredményt ért el,

miközben az EBITDA-mutatója 36,4 milliárdra növekedett. A fogadásoké egyértelműen a zászlóshajó üzletág, amely tavaly már a Szerencsejáték Zrt. teljes forgalmának több mint 50 százalékát adta. A nemzeti lottótársaság által 2025-ig megfogalmazott új vállalati stratégia egyik fő célkitűzése a digitális ügyfélélmény és működési kiválóság erősítése a játékosoknak nyújtott minél magasabb szolgáltatási színvonal érdekében. Az elmúlt évek során, részben az online sportfogadás terén fokozódó versenyre reagálva, ennek megfelelően fókuszba helyeztük a termék- és fogadási kínálatunk bővítését, új, elsősorban digitálisan elérhető termékek bevezetését, valamint növeltük a nyeremény-visszafizetési arányt – árulták el a látványos felfutás szakmai hátterét az állami játékszervezőnél. Hozzátették, hogy ennek köszönhetően az elmúlt időszakban az online sportfogadási termékük versenyképessége is sokat erősödött, mindez azt eredményezte, hogy a TippmixPro – minden termékük közül – a legdinamikusabb növekedést volt képes felmutatni. A 2021-es 24 százalék fölötti bővülést követően az idén – a tavalyi év hasonló időszakához képest – eddig 32 százalékos forgalombővülést sikerült elérni. Kiemelt téma a felelős játékszervezés Tájékoztatása szerint a Szerencsejáték Zrt. a felelős játékszervezés témakörében a jogalkotó által jelenleg előírt szabályokon túlmutató tevékenységet lát el. Az idén immár ötödik alkalommal kapták meg az Európai Lottótársaságok Szövetségének felelős játékszervezési tanúsítványát, elsők között Európában. Hangsúlyozták: a felelős játékszervezés a cégnél a minden tevékenységet átható szemléletmód és a következetesen végzett tevékenységek összessége, amelyek megteremtik a Szerencsejáték Zrt. és a játékosok közötti bizalom alapjait, valamint biztosítják, hogy az általuk kínált játékok izgalmas szórakozást kínáljanak – felelős megközelítés és játékostudatosság mellett. Magyarországon az internetes sportfogadást jelenleg a kizárólagos állami tulajdonban lévő Szerencsejáték Zrt. bonyolítja le legálisan, azonban emellett jelentős forgalmat generálnak a külföldi szolgáltatók által, kintről üzemeltetett illegális, szabályozatlan oldalak. A nemzeti vállalat álláspontja szerint az utóbbi, engedéllyel nem rendelkező szereplőknél a felelős játékszervezési elvek érvényesülési szintje alacsonyabb és transzparensen nem ellenőrizhető. Stratégiánk és felkészülési cselekvési tervünk célja, hogy a Szerencsejáték Zrt. továbbra is a legmeghatározóbb szereplője legyen az online sportfogadási és online virtuális fogadási piacnak, és a fogadási termékcsoport továbbra is vállalatunk dinamikusan fejlődő szegmense maradjon – összegeztek az állami vállalatnál. Ahogy azt a VG már ismertette, a liberalizáció előzménye, hogy egyes multinacionális konglomerátumok sikerrel támadták meg az Európai Unió Bírósága előtt a magyarországi szerencsejáték-szervezésre vonatkozó korábbi szabályozást, amely szerint hazánkban kizárólag az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. jogosult online sportfogadás szervezésére. A luxemburgi székhelyű bíróság viszont azt állapította meg, hogy az állami monopóliumban lévő online játékszervezési szabályozás sérti a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságát. Online kaszinójátékot ugyanakkor a jövőben is kizárólag a Magyarországon lévő játékterem üzemeltetésére szóló koncesszió jogosultja által létrehozott vagy működtetett koncessziós társaság szervezhet. Érdekesség, hogy míg a belföldi online fogadási piacon eddig egyeduralkodó volt a Szerencsejáték Zrt., addig a nemzetközi terjeszkedés szellemében külföldön már megmérette magát egy versenypiacon, méghozzá Szlovákiában. A társaság előző vezérigazgatója, Bozóky Alex még arról beszélt, hogy a TippmixPro megfelelőjével, a Betringgel az a középtávú céljuk, hogy megközelítsék a szlovákiai online bukmékeri sportfogadási piac 10 százalékának lefedését. Az is elhangzott, hogy a Szerencsejáték Zrt. számára Szlovákia az első lépés, a stratégiának megfelelően emellett több, elsősorban regionális, kelet-európai és nyugat-balkáni célországot és társaságot vizsgálnak mind a zöldmezős piacra lépés, mind pedig a felvásárlás szempontjából. Bár azóta már nem Bozóky Alex a nemzeti vállalat első embere, hiszen június 15-én, az előző kormány nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterként az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló Mager Andrea kezébe került a marsallbot. A vezetőváltás ellenére úgy tudjuk, az irány ugyanaz marad, a stratégia egyik legfontosabb eleme az, hogy a vállalat modern, regionális szintű szereplővé váljon.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek