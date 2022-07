Teljesen átalakul az ügyfélszolgálat Az IKEA kibővíti és megerősíti központi ügyfélszolgálatát, amely számos fejlesztés révén egy távolról működő értékesítési ponttá alakul. A kapacitásbővítés miatt új munkalehetőségek is nyílnak – tudatta a vállalat a VG-vel. Az a cél, hogy jelentős mértékben szélesedjen a táveléréssel működtethető szolgáltatások köre, a vásárlók egy 24 órán át elérhető chatbot segítségét is igénybe vehessék, a tervezési szolgáltatások – például konyha- vagy hálószobatervezés – még több időpontban elérhetővé váljanak, továbbá erősödjön a megfelelő termékek kiválasztásában és a rendelések véglegesítésében nyújtott támogatás. Arra is lesz lehetőség, hogy a panaszkezelés során a vásárlók videóhívásban mutathassák meg a hibás terméket vagy alkatrészt a munkatársaknak.