A Nintendo bejelentése szerint a vállalat felvásárolta a Dynamo Pictures-t, ami majd a jövőben Nintendo Pictures névre fog hallgatni. Az új leányvállalat a Nintendo brand vizuális tartalmainak fejlesztésére fog összpontosítani – számolt be róla a The Verge.

A felvásárlásra akkor kerül sor, amikor a Nintendo az elmúlt évek legjelentősebb mozimegjelenésére készül.

A Super Mario Bros franchise alapján készülő animációs film a tervek szerint következő év tavaszán fog megjelenni, Chris Pratt főszereplésével.

Fotó: Behrouz Mehri / AFP

A felvásárlás szorosan összekapcsolódik egy új trenddel, miszerint videójáték franchiseokat filmesítenek meg vagy készítenek belőlük sorozatot. Jelenleg is elérhető a mozik kínálatában a második animációs Sonic, a sündisznó film. Az Last of Us videójáték sorozat adaptációja jelenleg is készül az HBO számára.

A Sony már korábban megerősítette, hogy a Playstation-exkluzív Uncharted játékból készült filmnek is további folytatásokat szánnak.

A Nintendo a részvényesekhez intézett közleménye alapján megszerezte a Dynamo Pictures megszerezhető részvényállományának egészét és ezzel a videójáték-fejlesztő vállalat száz százalékos tulajdonú leányvállalatává válik. A felvásárlás várhatóan október 3-án zárul le.