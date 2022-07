Eltérő mértékben ugyan, de jelentősen drágultak idén a műszaki termékek, az árak emelkedése elsősorban az euró–forint árfolyam alakulásának tudható be. Ugyanakkor a gyártói kapacitások is elmaradtak a korábbiaktól, részben a csiphiány miatt, de az orosz–ukrán háború miatt az egyes műszaki termékek előállításához szükséges egyéb alkatrészek is hiányozhatnak. Az IT- és otthoni elektronikai termékkategóriáknál azonban nem alakult ki hiány.

Azt tapasztaljuk, hogy a gyártók a csiphiány miatt inkább a közép- és felső árkategóriára fókuszálnak a termékeikkel, ezekben nagyobb a modellválaszték, mint a legalsó szegmensben

– közölte a VG kérdésére az eMAG. A webáruház tájékoztatása szerint kínálatában egyedül a fatüzelésű kandallóból alakult ki teljes hiány, miután a kormány bejelentette a rezsicsökkentés változásait. A hiányban az is közrejátszik, hogy a fatüzelésű kandallóból a nyári szezonra egyik kereskedő, így az eMAG sem készült óriási készletekkel, hiszen ennek a terméknek alapesetben nem nyáron van a szezonja.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Idén az év elejéhez képest a műszaki eszközök közül a monitorok, nyomtatók, Bluetooth fülhallgatók, okosórák, fitneszpántok ára változott a legalacsonyabb, 5 százalék körüli vagy alatti mértékben az eMAG-nál. Az SSD-meghajtók, tabletek, vésztöltők, videójáték-irányítók, memóriakártyák, digitális kamerák és számítógépes perifériák 5-10 százalékkal lettek drágábbak. A mobiltelefonok, játékkonzolok, e-könyv-olvasók és drónok 10-20 százalékkal drágultak az év eleje óta, a külső adattárolók típustól függően 20-50 százalékkal kerülnek többe, a processzorok, hangszórók ára is nagyjából a másfélszerese az év elejinek.

Tavaly nyárhoz képest idén mintegy 15 százalékkal drágábbak a tévékészülékek, az erősítős hangrendszerek harmadával lettek drágábbak, az egyre népszerűbb kompakt soundbarok viszont csak 15 százalékkal kerülnek többe.

Egy játékkonzolért 45 százalékkal kell most többet fizetni, mint tavaly ilyenkor, és 40 százalékkal drágultak a wifirouterek és az asztali számítógépek is. A processzorok, merevlemezek és SSD-meghajtók 40 százalék körül drágultak 2021-hez képest, és 30-40 százalékos az áremelkedés a digitális kameráknál. A drónokért most negyedével kell többet fizetni, a monitorokért viszont csak 17 százalékkal. A tabletek, mobiltelefonok mintegy 30 százalékkal kerülnek többe, a vésztöltők ára pedig durván a másfélszeresére emelkedett, ezzel szemben az okosórák csak 12 százalékkal lettek drágábbak – közölte az eMAG.

A mobil eszközök esetében elsősorban a magas infláció miatt nőtt a készülékek árszintje: átlagosan 15 százalékos áremeléssel érdemes számolni ezen a területen az év második felében, de az árak alakulása a forint árfolyamától is függ. Az asztali számítógépek és a laptopok esetében inkább stagnálásra vagy csak kismértékű, 5 százalék körüli drágulásra számít az eMAG.