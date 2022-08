A fogyasztóvédelmi hatóság a mai napon jogsértést állapított meg, ugyanis a Ryanair tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával megtévesztette a fogyasztókat – ezt az igazságügyminiszter jelentette be a Facebook-oldalán.

Varga Judit közölte, hogy ezért a hatóság 300 millió forint bírságot szabott ki a légitársaságra.

„Ahogy a kormány megígérte, meg fogjuk védeni a magyar embereket és az extraprofit-különadó áthárítása esetén minden esetben fogyasztóvédelmi vizsgálatot fogunk indítani” – írta.

A miniszter hozzátette, hogy a háborús infláció és a háborús gazdasági helyzet megköveteli, hogy amelyik multicég extraprofitra tesz szert, az vegye ki a részét a rezsivédelem és a honvédelem költségeiből.

Magyarországon a törvények mindenkire vonatkoznak. Az extraprofit-különadó megkerülését vagy áthárítását fogyasztóvédelmi vizsgálattal és bírsággal fogjuk büntetni a továbbiakban is!

A Ryanair-ügy

Június 10-én Budapest Főváros Kormányhivatala fogyasztóvédelmi hatósági eljárást indított a Ryanair-DAC légitársasággal szemben az extraprofit-különadó áthárítása témájában. Szakmai irányító szervként az Igazságügyi Minisztérium végigkövette a vizsgálatot.

Ahogy arról a VG is beszámolt, az ír fapados légitársaság éppen két hónapja szokatlanul éles közleményt jelentetett meg a honlapján. Ebben arról tájékoztatott, hogy „felszólította a magyar kormányt”, hogy törölje el a légitársaságokat terhelő extraprofitadót, amely szerintük elhibázott. Ezt követően azt is bejelentette, hogy az új adónemet minden esetben áthárítja az utasokra. Attól függetlenül, hogy az extraprofitadó csak június 4-én lépett hatályba, a Ryanair a korábbi foglalások után is érvényesítette a terhet.