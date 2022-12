Bár a Nestlé Hungária Kft. árbevétele az áremelkedések miatt minden kategóriában nő, elkezdődött a volumenek csökkenése – mondta a Növekedés.hu-nak Noszek Péter, a cég a vezérigazgatója. Az emberek kevesebb terméket vesznek magasabb áron, egyértelműen csökkennek a közepes árfekvésű termékek eladásai. A prémiumárucikkek forgalmánál ezt a Nestlé nem érzékeli, ahogyan az alacsonyabb árúaknál sem. A kutatások szerint a magyar fogyasztók három dologról nem mondanak le: az alkoholról, a dohányról és a kávéról, amelyek közül a Nestlét az utóbbi érinti.

„Ahol problémáink lesznek, az a csokoládé, ott is a közép-árkategóriájú termékeknél” – vetítette előre Noszek Péter. A cég költségeinek emelkedését csak részben, körülbelül egyharmad arányban hárították tovább a fogyasztókra, ennél többet nem is akartak, de nem is viselt volna el a piac – tette hozzá. Ezek következtében idén az első fél évben nagyjából ötszázmillió forinttal csökkent a profitjuk. A vezérigazgató azt is elmondta, hogy eközben itthon óriási fejlesztéseik vannak: a Bükön található állateledelgyárukat fejlesztik, a tervek szerint félmilliárd svájci frank (kétszázmilliárd forint) értékben.