Ma délutántól Csehországban és Szlovákiában is elindul a Story4, ám a kínálata nem teljesen egyezik majd meg a magyarországival – hangzott el a Network4 sajtótájékoztatóján. Borsány-Gyenes András elnök-vezérigazgató kiemelte, az RTL és a TV2 csoport után a harmadik helyért versenyeznek a hazai piacon, közönségarányuk megközelíti az 5 százalékot, hét lineáris és egy online csatornát működtetnek.

Az eseményen bejelentették, hogy a Max4 és a Match4 csatornák márciustól megtalálhatók lesznek a Telekom kínálatába is. A csatornák mindegyike minimum a háztartások 80 százalékában elérhető, a két sportadó, az Arena4 és a Match4 pedig abban segít, hogy meg tudják szólítani a fiatalabb férfi nézőket is, mert az eddigi bázist a 30 év feletti nők jelentették.

A csatorna szakmai vezetői hosszan sorolták a náluk lévő jogokat, az öt legnézettebb labdarúgó-topbajnokság közül például Magyarországon csak náluk nézhető három: a német Bundesliga és a francia Ligue 1 kizárólagosan, az angol Premier League részben.

Az idei, magyar idő szerint vasárnapról hétfőre rendezendő Super Bowlra nyolcfős stábbal utazott az Arena4 Phoenixbe, a kommentátorok mellett operatőrök, rendező, vágó és stylist is repülőre ült.

Újságírói kérdésre elhangzott, hogy Csehország és Szlovákia mellett a balti államokat is figyelték, ám az orosz–ukrán háború miatt egyelőre kivárnak a terjeszkedéssel. A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a Network4 műsorra tűzi a legendás Michael Jordan tízrészes, The Last Dance című, rendkívül népszerű önéletrajzi sorozatát, amelyet eddig kizárólag a Netflixen lehetett megtekinteni.