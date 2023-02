A Disney+ streamingplatformról kivágták a világhírű Simpson család egyik részét, hogy a vállalat ne sértse meg a kínai államot – írta a Financial Times.

Fotó: Michael Tullberg

A The Walt Disney amerikai médiaóriás ismét botrányba keveredett, miután kiderült, hogy cenzúrázták a népszerű rajzfilmsorozatot, a Simpson családot, mert annak egyik része nem a legpozitívabb fényben tüntette fel Kínát.

Az epizód, amelyet először tavaly októberben, a sorozat legutóbbi évadában sugároztak, nem volt elérhető a Disney+ streamingplatformon Hongkongban és a világ több pontján – ez nem az első alkalom, hogy a vállalat önmagát cenzúrázza.

2021-ben a rajzfilm egy másik része, amely az 1989-es Tiananmen téri mészárlásra utalt, ugyanígy el lett távolítva a szolgáltatás katalógusából, és több más médiafranchise járt már így. Ha Kínáról egy rossz szó esik, akkor az nem fog megjelenni Kínában, és nagy eséllyel a világ többi részén sem.

„Íme, Kína csodái. Bitcoinbányák, kényszermunkatáborok, ahol gyerekek készítenek okostelefonokat”

Peking 2020-ban egy átfogó nemzetbiztonsági törvény vezetett be, amely keményen lecsapott a politikai ellenzékre és a médiára is – az állam kritizálása és a „lakosság megtévesztése” bűncselekménnyé vált, amit sok külföldi szolgáltató is megszenvedett, miután a filmjeik és sorozataik egy részét betiltották. A Disney ezért cselekszik jó előre: inkább elkerülné a kínai kormánnyal való vitát, ezért önmagát cenzúrázza.

Ezzel csak egy a probléma: Kínát számtalan alkalommal vádolták azzal, hogy az északnyugati Hszincsiang régióban fogolytáborokba tereli az ott élő muszlim ujgurokat, ahol kényszermunkát kell végezniük. Az ott folyó szörnyűségekről rengeteg fotó, videó és hangfelvétel készült, és több megszökött fogoly is tanúvallomást tett. Egy tavalyi ENSZ-jelentés az „emberi jogok eltiprásával” vádolta Pekinget, az ujgurok elleni tetteit pedig „emberiség elleni bűncselekményeknek” nevezte. Peking természetesen tagadta a vádakat.

Ezzel egy időben forgatták a Mulan című filmet Kínában, az atrocitások helyszínétől pár kilométerre, a Disney pedig a stáblista végén megköszönte a régió kormányának, hogy segítettek a forgatás során – ez nem úgy hangzik, mint a gyermekkorunk mesegyára.

Érdemes figyelembe venni, hogy a médiaóriás nem hanyagolhatja el a kínai piacot, amely kétségtelenül hatalmas bevételeket hozhat a konyhára. Ebben a hónapban a Disney két Marvel-filmet is vetít Kínában, ez az első alkalom 2019 óta, hogy engedélyt kaptak erre az államtól – nem lenne jó ötlet most feldühíteni.

De a vállalat ezúttal kissé túlbuzgóan próbálja kiszolgálni a keleti nagyhatalmat. Arról nem is beszélve, hogy a hongkongi kormány azt közölte: