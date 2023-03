A BKV-s buszsofőrök mindössze 3 százaléka nő – ez derül ki a budapesti tömegközlekedési cég statisztikájából. Tekintve, hogy az autóbuszvezetői állomány mintegy 2000 fős, ez azt jelenti, hogy alig 60 női buszsofőr teljesít szolgálatot a budapesti közösségi közlekedésben.

Alig akad női buszsofőr Budapesten. Fotó: Getty Images (illusztráció)

Ennél csak némiképp jobb a helyzet a BKV összes divízióját, tehát a busz és troli, valamint a metró és villamos üzletágat nézve: a jelenlegi járművezetői létszám alapján 11 százalékra tehető a nők aránya. A teljes, főállásban dolgozó járművezetői gárda valahol 3500 fő körül mozoghat, vagyis durván ebből 350-400-an tartozhatnak a gyengébbik nemhez. A nők jelenléte hagyományosan a villamosfülkékben a legmarkánsabb, egy 2018-as adat szerint akkor a villamosvezetők 40 százalékát adták.

Óriási a hiány buszsofőrökből

Pedig égető probléma most már lassan évek óta, hogy a BKV járművezetői állománya egyre apad. Információink szerint havonta 2000 üzemóra esik ki amiatt, mert nincs személyzet a buszokra. Ez pedig értelemszerűen a menetrendben is meglátszik. Egy év leforgása alatt, 2021-ről 2022-re négyszeresére nőtt az autóbuszos menetkimaradások száma a BKV-nál. Nem csupán a növekedés üteme, hanem az ilyen esetek elszaporodása is brutális: 2021-ben még 20 ezer körüli menetkimaradást regisztráltak a gumikerekes állományban, ugyanez 2022-re 80 ezer fölé szökött. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy tavaly 80 ezer alkalommal hiába várták az utasok a megállókban a buszt vagy a trolit, a budapesti közösségi közlekedés nem ment értük.

A BKV nem is titkolja a helyzetet, sőt, kiállt a nyilvánosság elé, és kvázi felhívást intézett a lakossághoz. Azonnali kezdéssel száz sofőrt tudnának alkalmazni átlagosan nettó 500 ezer forintos havi bérezéssel. A buszsofőrök jellemzően bruttó 730 ezer forintot keresnek, de a gárda negyede bruttó 850 ezret is kap. Csakhogy hiába a hazai viszonyok között (legalábbis a KSH vonatkozó adatai szerint) kiemelkedő fizetés, egyszerűen nem sikerül betölteni az üres állásokat.

A női sofőrök alkalmazása lehet a megoldás a közlekedésben

Ennek pedig részben az is az oka, hogy a szóba jöhető férfi munkavállalók elfogytak. Viszont a nők között óriási a tartalék.

Mindegyik ágazatban szeretettel várjuk a hölgyek jelentkezését, hiszen remekül teljesítenek, és kiválóan megbirkóznak a volán mögött is a napi kihívásokkal

– monda el ennek kapcsán a BKV autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettese a héten egy háttérbeszélgetésen. Szedlmajer László leszögezte, hogy alapvető érdekük feltárni, hol lehetnek a BKV tartalékai humánerőforrás-oldalon. Adja magát, hogy külföldi munkavállalók között toborozzanak, ám szerinte a legcélravezetőbb a nők soraiból feltölteni a létszámot. Ehhez viszont el kell tudni mondani nekik, hogy ez a szakma jó és normálisan végezhető munkát kínál, korszerű járművekkel.

Mennyire nehéz buszt vezetnie egy nőnek?

Való igaz, a pillanatnyi BKV-buszflotta már egyáltalán nem az, mint mondjuk húsz éve. Csak 2022-ben összesen 135 darab új autóbusz érkezett, ami megegyezik az optimális éves flottamegújulási mennyiséggel, évtizedek óta először. Az idén további 48 új trolibusz fiatalítja meg a felsővezetékes flottát, és további autóbuszok beszerzését is tervezik. Ezeknek a modern járműveknek a vezetése már jóval könnyebb – köszönhetően például a vezetéstámogató rendszereknek –, mint mondjuk a legendás, a BKV-val összenőtt Ikraus 280-as modelleké. Így pedig már erős fizikum sem szükséges ahhoz, hogy akár egy 18 méteres csuklósbuszt is biztonságosan lehessen irányítani.

Vagyis a nők elől ez az akadály is elhárult.

A teljes képhez azért az is hozzátartozik, hogy a BKV-buszflotta korántsem csak új vagy újszerű járművekből áll. Az átlagéletkor csaknem 11 év, és majdnem félezer autóbusz van az optimális, tízéves életkor felett.