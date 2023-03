Az autómegosztás egy adómentes juttatás, amelynek adómentessége akkor is fennáll, ha a munkavállaló magáncélra veszi igénybe a közösségi autót, sőt, az utóbbi esetben a juttatás cafeteria-rendszerben is adható. Ezzel a megoldással így azok is hozzáférést kaphatnak a megosztott autókhoz, akiknek a céges szabályok alapján az egyébként nem járna, miközben a munkaadó újragondolhatja és optimalizálhatja az indokoltan fenntartandó flottaméretet