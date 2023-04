Megkezdi a működését Szabadkán Európa első akkumulátorcella-gyártó üzeme. Az LFP prizmatikus cellák gyártására specializálódott vállalat, az ElevenEs üzemében a különböző alkalmazási területek tesztelésére várnak az elkészült akkumulátorcellák, beleértve az elektromos autókat, buszokat, teherautókat és energiatároló rendszereket.

Az ElevenEs szabadkai üzeme lesz Európa első akkumulátorcella-gyára.

Fotó: ElevenEs

Az előrejelzések szerint az LFP-cellák piaca várhatóan jelentős növekedésnek indul az előttünk álló években, miután a mögöttünk hagyott két esztendőben több mint kilencszeresére emelkedtek a globális eladások. A prognózisok szerint az évtized végére az LFP az első számú akkumulátorcella-megoldás lesz.

A gyártóüzem megnyitása mérföldkőnek számít az ElevenEs életében. Az elképzelések szerint a létesítmény 2024-re tovább bővül. A fejlesztési tervek kiterjednek két gigaüzem üzemeltetésére is. A Giga–I 2026-ig 8, a Giga–II pedig 40 gigawattórát termel majd 2027 végéig. Ekkor a vállalat együttes kapacitása 48 gigawattóra lesz, ami évente egymillió közepes méretű elektromos autó meghajtásához elegendő akkumulátorcella előállítására elegendő.

A fenntarthatóságra összpontosítva az ElevenEs készen áll a növekedésre, megvalósítva azt a célt, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a tiszta jövőt

– nyilatkozta a bejelentés kapcsán Nemanja Mikac, az ElevenEs vezérigazgatója.

A szakember hozzátette, hogy az ElevenEs több kezdeményezést hajt végre a fenntartható termelés előmozdítása érdekében, beleértve a megújuló energiaforrások használatát a létesítmény üzemeltetéséhez, amely így hasznát veszi a víz-, a szél- és napenergiának. A vállalat azt is tervezi, hogy a jövőben az összes szükséges aktív összetevőt Európából szerzi be, ezzel is csökkentve az itt gyártott LFP akkumulátorcellák karbonlábnyomát.

Az InnoEnergy magyarországi tevékenységét ellátó Green Brother vezetője, Dervalics Ákos szerint a szabadkai gyár Magyarországnak is új távlatokat nyithat. A menedzser szerint az akkumulátorok kulcsszerepet játszanak az energetikai átállásban, és egy a határainkhoz közeli európai akkumulátorüzem kiváló lehetőséget ad a magyar vállalatoknak, hogy vagy beszállítókká váljanak, vagy ezeket a rövid szállítási távolságú akkumulátorokat beépítsék a termékeikbe.