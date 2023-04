A Sony más nagy, nemzetközi stúdiókhoz hasonlóan Las Vegasban mutatta be az idei felhozatalát, és 2023 jó év lesz a vállalat számára: 23 film jelenik meg év végéig, a romantikus komédiáktól kezdve az akció- és szuperhősfilmekig, valamint ősz végén jön Ridley Scott legújabb történelmi drámája, a Napóleon – írta a CNBC.

Fotó: Shutterstock

Hétfőn a Las Vegas-i CinemaCon fontos bejelentéssel indult a Sony Pictures részéről– a hamarosan megjelenő Kraven, a vadászlesz az első felnőtt korhatáros Marvel szuperhősfilm, amit a stúdió készít.

A bejelentésre a japán vállalat előadásán került sor a hollywoodi stúdiók és mozitulajdonosok éves kongresszusán, ahol a Sony új felvételeket és előzeteseket mutatott be a 2023-as katalógusából, köztük a Pókember – A Pókverzumon át, a Gran Turismo és a Barátnőt felveszünk című filmből.

A Kraven, a vadász mérföldkőnek számít a stúdió számára, amely az utóbbi években egyre több szuperhősfilmet mutatott be, azonban a nagyközönség által legjobban várt mozi

az Oscar-díjat nyert Pókember – Irány a Pókverzum! folytatása lesz. A Sony 14 percet mutatott be a június 2-án megjelenő legújabb Pókember-filmből a CinemaCon résztvevőinek, és ez a produkció már most nagy népszerűségnek örvend a rajongók és a kritikusok körében is.

John Greenstein, a Sony Pictures elnöke közölte, hogy a vállalat 2023 végéig 23 filmet mutat be, többek között a Bad Boys-sorozat negyedik részét, amelyet a főszereplők, Will Smith és Martin Lawrence prezentáltak.

A stúdió támogatásával és Craig Gillespie által forgatott Dumb Money is az idén jelenik meg a mozikban, amely a 2022-es GameStop mémrészvényrali és annak központjában álló befektetők történetét meséli el.

Az októberben megjelenő filmben Sebastian Stan, Seth Rogen, Pete Davidson, Shailene Woodley, America Ferrera, Anthony Ramos, Vincent D’Onofrio, Dane DeHaan és Nick Offerman is szerepel.

Ezt követte a júliusban megjelenő Insidious: A vörös ajtó, a májusban érkező The Machine és az augusztusban a mozikba kerülő Gran Turismo trailere. Miután átvette a CinemaCon életműdíját, Denzel Washington színpadra hívta Antoine Fuquát és Dakota Fanninget, hogy bemutassák A védelmező 3. előzetesét.

A Sony levetített egy klipet Jennifer Lawrence közelgő felnőtt korhatáros drámájából, a Barátnőt felveszünkből is, amit tomboló taps fogadott. Emellett a Sydney Sweeney és Glen Powell főszereplésével készülő Anyone But You című vígjáték, valamint a Ghostbusters folytatása is hamarosan megérkezik.

Az előadás legnagyobb meglepetése Ridley Scott legújabb filmjéhez kapcsolódott: az Apple által gyártott, Napóleon című történelmi drámáról bejelentették, hogy a Sony forgalmazza.