Módosultak az RTL+ streamingszolgáltatás Általános szerződési feltételei (ÁSZF) – olvasható a cég közleményében, amely szerint a felhasználói fiókkal – tekintet nélkül arra, hogy mely szolgáltatási csomaggal rendelkezik a felhasználó –

egyidejűleg öt darab eszközre lehet belépni, illetve bejelentkezve maradni (azzal, hogy azon eszközök száma változatlan, melyeken egyidejűleg tartalmat tud nézni: RTL+ Light használata során jelenleg egy darab eszköz, RTL+ Active és RTL+ használata során jelenleg három darab eszköz).

Fotó: Shutterstock

Az RTL+ szolgáltatási csomagra történő előfizetés esetén a megadott bankkártyaadatok ellenőrzése során nem kerül a továbbiakban semmilyen összeg zárolásra a bankszámlán, illetve egyértelműsítették az RTL+ szolgáltatási csomagra történő előfizetés esetén a hónapforduló napjának meghatározását. Az RTL közlése szerint pontosították a letöltött tartalmak megtekinthetőségének időtartamát, mely a letöltött tartalom elindításától számított 48 óra, legfeljebb azonban 30 nap.

Ha az RTL+ szolgáltatási csomag havi előfizetési díjával az általuk megbízott szolgáltató bankszámlát nem lehet megterhelni – mivel a bankszámlán nem áll rendelkezésre elegendő összeg –, viszont az RTL+-ra vonatkozó előfizetést a továbbiakban is fenn kívánják az előfizetők tartani, ismét meg kell adni a bankkártya adatait.

Az rtl.hu honlapon és az RTL.hu applikációban történő regisztrációval az RTL+ szolgáltatás platformjaira, az rtplusz.hu honlapon és az RTL+ Magyarország applikációban történő regisztrációval az RTL+ szolgáltatás platformjain felül az rtl.hu honlapra és az RTL.hu applikációba is be lehet lépni, így a regisztráció esetleges törlése is érintheti mind az RTL+ szolgáltatáshoz, mind az rtl.hu szolgáltatáshoz tartozó felhasználói fiókokat.