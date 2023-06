Megvásárolja a Finlandia márkát birtokló Brown-Forman Finland Oyt a Brown-Forman Netherlands BV-től Coca-Cola – jelentette be az üdítőgyártó hétfőn. A közép- és kelet-európai piacon vezető szerepet játszó Finlandiáért 220 millió dollárt fizet a cég a tájékoztatás szerint.

Fotó: Shutterstock

A tranzakció az idei év második felére teljes mértékben lezárulhat a Coca-Cola szerint – írja a Reuters. A Brown-Forman korábban a hónapban a nyeresége jelentős megugrásáról számolt be, annak ellenére, hogy a vállalat kivonult az orosz piacról. A vállalkozás – amely többek között a Jack Daniel’s whiskeymárkát is birtokolja – nemcsak megszabadul a Finlandia brandtől, de a közelmúltban felvásárlásokkal is próbálkozott, így megszerezte a Diplomatico rum és a Mare Gin márkát.