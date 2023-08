A Google hamarosan figyelmeztetést küld számunkra, amennyiben a keresésekben feltűnnek az elérhetőségeink, ezzel is segítve azok eltávolítását a találatok közül. Mindez leginkább azok számára lehet kedvező, akiket valaha doxxoltak – vagyis személyes adatait, érzékeny információit nyilvánosságra hozták – az online térben.

A cég múlt heti bejelentése szerint több más biztonsági megoldás is élesedik a közeljövőben, így a Google többek között a bosszúpornóval szemben is fellép és a SafeSearch lehetőséget használva arra is lesz lehetőségünk, hogy a durva vagy épp szexuális képek csak elhomályosítva jelenjenek meg a találatok körében. A megoldás alapvetően bekapcsolt állapotban indul majd útjára, de lesz mód annak kikapcsolására is.

Az érzékeny információkról pedig a cég „találatok rólad” szolgáltatása nyújt információkat, de jele is, ha újabb adatok tűnnek fel rólunk a világhálón. Ráadásként arra is lesz lehetőségünk, hogy a Google-t arra kérjük, távolítsa el ezeket a keresések találatai közül. Noha a oldalakat nem feltétlenül tudjuk jogi segítség nélkül töröltetni, azokat mások jóval nehezebben tudják majd megtalálni. Ráadásul mi is egyből értesülünk, ha személyes adatainkat valaki közzéteszi a neten, aminek köszönhetően lépni is gyorsabban tudunk – írja a Mashable.

Az, hogy a személyes adatainkat tartalmazó oldalakat töröltethetjük a legnagyobb keresőoldal találatainak köréből, mindenképpen segít az internetes adatvédelem területén, így a doxxolás jelentette fenyegetés is mérséklődhet és egy lépéssel a felejtéshez való joghoz is közelebb kerülhetünk.