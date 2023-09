A Disney megszabadulhat az ABC-től, befutott Byron Allen vételi ajánlata

Többen is jelezték, hogy megvennék az amerikai ABC televízióhálózatot, s vele együtt a National Geographic kábelcsatornát. Az eladásról a Disney már tárgyal egy ideje a Nexstar Mediával, pénteken pedig Byron Allen médiamogul jelentette be vételi szándékát. Habár a hagyományos televíziós csatornák piaci részesedése az Egyesült Államokban is csökken, a Disney még nem döntött az értékesítésről.

2 órája | Szerző: Németh Anita

