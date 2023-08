A Disney részvényeseinek egy csoportja azzal vádolja a médiaóriást, hogy előre eltervezett megtévesztéssel akarják palástolni a Disney+ pénzügyi veszteségeit. A panaszt Delaware szövetségi bíróságán nyújtotta be a Stourbridge Investments, a vád pedig az, hogy a Disney Bob Chapek vezetése alatt megpróbálta elrejteni a nagy méretű kiadásait, miközben 2024 végére növelni akarta a streamingplatform feliratkozóinak számát, mindezt hamis információkat közölve – derült ki a New York Post cikkéből .

Fotó: Sutterstock

A sors fintora, hogy a panaszt akkor nyújtották be, amikor a Disney-részvények a legmélyebbre zuhantak az elmúlt kilenc évben: a megszokott 100-102 amerikai dollár helyett a panasz beadásának napján, augusztus 23-án egy részvény 82,47 amerikai dollárt ért.

A Google Finance adatai szerint a Disney-részvények utoljára 2020 márciusában álltak ilyen alacsonyan.

A panaszban továbbá azt is szóvá tették, hogy

Chapek és vezetősége nemcsak szimplán hazudott a bevételi számokról, hanem annak érdekében, hogy rá tudjon mutatni a növekvő tendenciára, bizonyos újonnan indított tartalmakat a Disney Channelen is elkezdett sugározni, hogy ezeket az adatokat is hozzáadhassa a streamingplatform nézettségéhez.

Már 2020-ban, a streamingplatform indulása után egy évvel is volt olyan befektető, aki szerint Chapek megtévesztette a médiát az olyan kijelentésekkel, mint hogy „a Disney+ túlszárnyalta a legvadabb várakozásainkat”, annak ellenére, hogy a bevételi előrejelzések korántsem voltak olyan pozitívak, mint a vezérigazgató szavai.

Chapek mellett a panasz említést tesz a jelenlegi vezérigazgatóról, Bob Igerről, a cég korábbi pénzügyi igazgatójáról, Christine McCarthyról és Kareem Danielről, aki a Disney Media and Entertainment Distribution részlegének volt az elnöke. „Hogy eltitkolják ezeket a kedvezőtlen tényeket, a vádlottak egy csaló rendszert dolgoztak ki a Disney+ veszteségeinek elrejtésére, és azért, hogy a Disney+-feliratkozók számának növekedési skáláját úgy mutassák be, hogy az fenntarthatónak tűnjön, és a Disney+ 2024-es céljai elérhetőnek látsszanak, annak ellenére, hogy nem voltak azok” – állítják a részvényesek, akik még azt is megemlítették, hogy a feliratkozók számának lassulását már 2021-ben elismerte a cég.

A panasz zárógondolata, hogy a Disney cselekedetei és mulasztásai a részvények piaci értékének csökkenését eredményezték. Szám szerint a streamingplatform több mint 146 millió feliratkozót veszített az elmúlt negyedévben, ami 7,4 százalékos csökkenés az előző negyedévhez képest. Valamint az elmúlt egy évben mintegy 3,7 milliárd dollár veszteséget kellett elviselniük a Disney streamingszolgáltatásainak, ahova a Disney+ mellett beletartozik a ESPN+ és a Hulu is.