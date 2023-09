Közel 150 napja kezdődött az amerikai forgatókönyvírók és színészek sztrájkja, viszont úgy tűnik, hogy vasárnap az előbbieknek sikerült megállapodásra jutniuk a nagyobb stúdiókkal, ám a sorozatnak nincs vége, ugyanis most a videójáték-ipar dolgozói is beszüntethetik a munkát– derül ki a Variety írásából.

Fotó: Timothy A. Clary / AFP

Az SAG-AFTRA tagjai megszavazták a videójáték-ipar elleni sztrájkot

a szavazatok mintegy 98,32 százalékával, az engedély tíz nagy videójáték-fejlesztő stúdiót érint.

Bár a felhatalmazás nem garantálja a munkabeszüntetést, a szavazás felhatalmazza a szakszervezet képviselőit, hogy ha szükséges, sztrájkot kezdeményezzenek addig, ameddig nem sikerül új megállapodásra jutni.

Öt egyeztetés után teljesen világossá vált, hogy a videójáték-fejlesztő cégek nem hajlandók érdemben részt venni a kritikus kérdések megtárgyalásában: egyebek között az infláció miatti kompenzációról és a mesterséges intelligencia szabályozatlan használatáról és biztonságáról van szó. Továbbra is reménykedem abban, hogy sikerül olyan megállapodásra jutnunk, amely megfelel a tagok igényeinek, ám az érintetteket kihasználják, és ha ezek a vállalatok nem hajlandók tisztességes üzletet ajánlani, akkor a következő megállónk az utca lesznek

– nyilatkozott Duncan Crabtree-Ireland, az SAG-AFTRA országos ügyvezető igazgatója és a tárgyalások vezetője.

A videójáték-ipar dolgozóinak sztrájkjáról szóló szavazás szeptember 5-én kezdődött, de már tavaly október óta zajlanak egyeztetések a szinkron- és motion capture színészek, kaszkadőrök és más dolgozók szerződéseiről.

A tíz érintett fejlesztőstúdió között van az Activision Productions Inc., a Disney Character Voices Inc., az Electronic Arts Productions Inc., az Insomniac Games Inc., az Epic Games, a Take 2 Productions Inc. és a WB Games Inc. is.

Ray Rodriguez, az SAG-AFTRA szerződésekért felelős igazgatója elmondta:

A mesterséges intelligencia kizsákmányoló felhasználása és az elmaradó bérek között a videójátékokkal foglalkozók ugyanazokkal a problémákkal néznek szembe, mint azok, akik a filmben és a televízióban dolgoznak. Ez a sztrájkfelhatalmazás nyomatékosan kijelenti, hogy olyan megállapodásra kell jutnunk, amely méltányosan kompenzálja ezeket a tehetséges előadókat.

A munkabeszüntetésre adott felhatalmazás hírére az egyik stúdió szóvivője a Varietynek úgy nyilatkozott, hogy továbbra is folytatni fogják a tárgyalásokat, hogy mindkét oldal számára megfelelő megállapodásra jussanak, és hogy megfeleljenek az SAG-AFTRA előírásainak.