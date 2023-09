A Spotify több mint egymilliárd dollárt költött podcastbirodalma kiépítésére, miután leigazolta Joe Rogant, Kim Kardashiant, az Obama házaspárt, Harry herceget és Meghan Markle-t és 286 millió dollárt költött stúdiója berendezésére, sőt egyes adásokért akár 250 ezer dollárt is fizetett. Azonban a költekezés egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A streamingszolgáltató az idei első fél év során 6,2 milliárd eurós bevétel mellett – melyben a zenei bevételek is benne vannak – 527 millió eurót vesztett és az is sovány vigasz, hogy a podcastüzletágon a cég versenytársai is veszteségesek, azok ugyanis olyan technológiai óriások, mint az Apple, az Amazon vagy a Google, melyek más területeken elért nyereségükből könnyedén túl tudnak lendülni a területhez köthető veszteségeiken.

Fotó: Rokas Tenys

Az amerikai podcastbevételek 25 százalékos növekedés után 2,3 milliárd dollárt tehetnek ki az Interactive Advertising Bureau adatai szerint, ami 2025-re több mint duplájára nőhet, ez azonban még mindig csak kis szelete a 200 milliárd dolláros digitális hirdetési piacnak.

A Spotify 2018-ban elindított költekezése a piac vártnál kisebb mérete mellett pedig igencsak túlzottnak tűnik. Bár a hallgatók száma folyamatosan nő, az éles versenyben a Spotify exkluzív adásai nem voltak elegendőek arra, hogy eltántorítsák a hallgatókat a riválisoktól, miközben a podcasthoz köthető kiadások 29 millió euróval nőttek az idei első félévben. Nem csoda, hogy a cég júniusban 200 dolgozójától is megvált, és igyekszik minél több költségéből lefaragni.

A cég megvált a Gimlet és Parcast márkáitól is, miközben júliusban megemelte az előfizetési díját is.

További lépésként a kockázatokat az alkotókkal is megosztja a vállalkozás, így Trevor Noah 4 millió dolláros szerződése értelmében amíg az adás visszahozza a befektetett pénzt, azt a Spotify kapja, és csak utána nyílik lehetőség a bevételek megosztására.

A streamingszolgáltató, mely a hangoskönyvek, oktatás, sport és hírek piacára is be kíván törni és audióóriássá válni, 2030-ra 100 milliárd dolláros bevétellel számol, noha tavaly összesen 11,7 milliárd euró bevételt termelt. A podcast üzletág jövőre válhat nyereségessé. Ráadásul a 220 millió prémium előfizető mellé több mint 100 millió podcasthallgatót is gyűjtött, mely 2019 óta tízszeres növekedés.

A cég vezérigazgatója, Daniel Ek a The Wall Street Journalnak nyilatkozva elismerte, lehetséges, hogy a cég néhány tartalomért túlzott árat fizetett, ám ezek a beruházások szerinte hozzájárultak, hogy a Spotify megszerezte a vezető pozíciót a területen, melynek bevételei idén 30 százalékkal nőhetnek. Ezt többek között a hűséges helyi közönséget célzó műsorokra koncentrálással érnék el Ek szerint.

Ugyanakkor a Tenderfoot TV társalapítója, számos sikeres podcast készítője, Donald Albright szerint a Spotify költekezésének köszönhetően a podcast ma már nem pusztán egy médium, hanem egy iparággá vált.

A streamingszolgáltató 2018-ban a hirdetési bevételek megszerzése érdekében kezdett el a podcastekre fókuszálni, remélve, hogy a rádióktól is képesek hallgatókat gyűjteni. Akkoriban a rádiós hirdetések piaca 14 milliárd dollárra rúgott. Egyelőre azonban

a cég bevételeinek mindössze 13 százalékát adják a reklámok, amit szeretnének 20 százalékra növelni.

Ráadásul a Spotify miután felvásárolta a Gimletet, annak nyereséges, üzleti tartalmakat gyártó részlegét bezárta, helyette más adásokra helyezte a hangsúlyt, és 75-250 ezer dollárból készült el egy adás, szemben az ugyancsak felvásárolt Parcast 5-20 ezer dolláros epizódonkénti áraival. A két cég sokszor egymással is versenyzett a megszólalókért és a témákért.

A podcast üzletágat ekkoriban vezető Dawnn Ostroff a Netflix Kártyavár című sorozatához hasonló sikert szeretett volna elérni a területen, ezért hírességek sorát is leigazolta, sokszor őrült összegekért. Joe Rogan több mint 100 millió dolláros szerződéssel érkezett, de több mint 20 millió dollárt kapott az Obama házaspár és Harry herceg és Meghan Markle is. Tavaly Obamáék inkább az Amazonhoz igazoltak, míg Meghan Markle adása nem bizonyult sikeresnek.

A vállalatnál a podcaststúdiók globális vezetője, Julie McNamara arról beszélt, hogy olyan tartalomgyártókkal szeretnének együttműködni, akik tényleg nagyon szeretnének valamit mondani és elég tehetségesek is ahhoz, hogy ezt elmondják.

Azonban az is problémát jelent, hogy a cég se tudja, merre menjen, hiszen az exkluzív adások és a műsorok hallgatótáborának növelése szembeáll egymással. Mivel a podcastok bevételét nem az előfizetések, hanem a hirdetések hozzák, a hallgatóság növelése kulcsfontosságú. A cég élő adásokkal és reggeli beszéletős műsorral is próbálkozott.

Felmerült az is, hogy a hirdetési modellt a YouTube-éhoz tegyék hasonlóvá, ahol az alkotók és a platform megosztja a bevételeket, de a gyártási költségek inkább az alkotókat terhelik. Azonban a hirdetések célzásában a Spotify által összegyűjtött felhasználói adatok is segíthetnek.