Három évvel azután, hogy Meghan Markle és Harry herceg mintegy 20 millió dollár értékben együttműködést írt alá a Spotifyjal, a társaság és a pár cége közös nyilatkozatot adott ki, amelyben azt mondják, kölcsönösen megállapodtak abban, hogy elválnak útjaik és büszkék a közösen készített sorozatra.

Fotó: Albert Nieboer / AFP

Bill Simmons, a Spotify podcastrészlegének vezetője a saját podcastja egyik epizódjában káromkodva nevezte őket csalóknak. „Egy este le kell részegednem és el kell mesélnem azt a Zoom-történetet, amit Harryvel éltem át, amikor megpróbáltam segíteni neki egy podcastötlettel. Ez az egyik legjobb sztorim” – fogalmazott. A Daily Mail cikke szerint a férfi régóta kritikus a párral szemben. Tavaly januárban azt mondta, kínos, hogy ugyanahhoz a társasághoz kötődik, mint Harry herceg,

Nagyon elegem van ebből a srácból. Mit tesz le az asztalra? Csak nyafog minden sz*r miatt, és folyton interjúkat ad

– mondta egyszer. A The Wall Street Journal szerint a párral szemben az is felmerült, hogy nem teljesítette az elvárt adások számát a teljes 20 millió dolláros kifizetésért cserébe, és állítólag mind a ketten teljesen más projekteken dolgoztak inkább.

A Spotify nemrég közel egymilliárd dollárt költött a podcastok piacára való betörésre: leigazolták többek közt az Obama házaspárt, Meghan Markle-t és Harry hercegen kívül a legnépszerűbb podcastert, Joe Rogant is. Azóta pedig a hangoskönyvek világát is meghódították, 300 ezer művet elérhetővé téve a platformon. A Spotify karcsúsít is, korábban bejelentette, hogy 600 alkalmazottat elbocsátanak, ami közel 6 százalékos leépítés.