Idén az online kiskereskedők is megérezték a lakossági reálbércsökkenést, ám a csomagmennyiség így is növekedett. Mindez annak is köszönhető, hogy egyre többen csomagautomatába rendelnek – derül ki Packeta logisztikai szolgáltató elemzéséből.

Fotó: Packeta Hungary

A hazai piacon hasítanak a külföldi webáruházak, magyar versenytársaik viszont még mindig nem használják ki az exportlehetőségeket, pedig a nemzetközi csomagszállító partnerek ebben tudnának segíteni. A Covid–19 utáni visszarendeződés és a vásárlóerő csökkenése miatt a hazai e-kereskedelmi piac már tavaly is lassulva bővült, miközben az online értékesítés kereskedelmen belüli részaránya ismét 10 százalék alá esett. A negatív tendenciák 2023 első félévében is folytatódtak.

Az első félévben az online kiskereskedők számára is realizálódott az infláció okozta lakossági reálbércsökkenés – és ezáltal a kereslet visszaesése is. Bár a teljes csomagvolumen 9,4 százalékkal meghaladta az egy évvel a korábbi értéket, forgalomban mérve ennél alacsonyabb volt a növekedés, ami a 15%-ot meghaladó inflációt figyelembe véve reálértelemben már visszaesésnek számít

– mondta Madar Norbert, az online piackutatásra szakosodott GKID vezető tanácsadója.

Bár a csomagmennyiség növekedése első pillantásra pozitív, ebből nem a hazai piaci szereplők húztak hasznot.

A növekedés a külföldi tulajdonú webáruházak térnyerésének köszönhető, a hazai e-kereskedők számára fogy a piac. Mindezt pótolhatná, ha ők pedig külföldön terjeszkednének, de ennek egyelőre kevés nyoma van.

Csatlós Éva, a Packeta Hungary Kft. ügyvezető igazgatója szerint a hazai webáruházak bevételcsökkenésére megoldást jelenthetne az exportpiac, egyelőre azonban mindössze 13 százalékuk próbálkozik külföldön. Ebben viszont segíthet egy nemzetközi csomagszállító partner.

Ha egy webáruház úgy dönt, hogy egy több országban működő szállítópartnerrel dolgozik, nem kell külön-külön szerződnie az egyes piacokon különböző cégekkel. Összességében tehát egy nemzetközi háttérrel, piacismerettel és tapasztalattal rendelkező logisztikai cég ideális platformot jelenthet az exportpiacokra készülő online kereskedők számára

– mondta Csatlós Éva.

A fixpontos kiszállítási módok növekvő népszerűségéhez hozzájárult, hogy egyre több automata van a fogyasztók elérhető közelségében. Csatlós szerint

az automatahálózatok fejlesztésének eddigi legaktívabb időszaka volt az elmúlt 12 hónap Magyarországon. Idén szeptemberben a tavaly októberihez képest 45 százalékkal volt magasabb az üzemelő aktív automaták száma.

A Packeta saját hálózatáról szólva hozzátette: most az optimalizálásra koncentráltak, és a korábban egy év leforgása alatt kihelyezett 800 automatájuk közel 40 százalékát új helyre helyezték, hogy kényelmesebben elérhető legyen. A cég szerint a november és a december lesz a legmozgalmasabb hónap az e-kereskedelemben. Madar Norbert elmondta, hogy az elmúlt években a Black Friday az eredeti egy-két napból teljesen átalakult és mára nagyjából az egész novembert lefedő akciós időszakot jelent.

A korábbi évek tendenciái szerint a novemberi forgalom az egész éves fogyasztói költések 14-16%-át teszik ki értékben, idén e sáv aljára várjuk a novemberi forgalmat. A negyedik negyedév átlagosan a teljes éves forgalom 35-38%-át jelenti.

A Packeta újítással készül a Black Fridayre: a csomagmennyiség mellett a küldhető csomag méretén is növelnek.

Nemrég 15 kilogrammra emeltük egy csomag súly limitjét, aminek a következő hónapokban különösen érezhető lesz a pozitív hatása. Ezen felül már megkezdődik a karácsonyi ajándékozásra való készülődés, és többen vásárolnak sportszereket, játékokat, háztartási kisgépeket, amelyek esetében szintén hasznos, hogy már 15 kg-ig kivisszük a termékeket

– mondta el Csatlós Éva.