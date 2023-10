Október végén és november elején két ünnepnap is érinti a boltok nyitvatartását – hívta fel a figyelmet a Penny.

A Penny, az Aldi, a Lidl, a Spar, a Tesco és az Auchan is bezár október 23-án és november 1-jén (Fotó: Penny / Penny)

A kellemetlen meglepetések elkerülésért azt tanácsolják a vásárlóknak, hogy tervezzék meg előre a nagyobb bevásárlást.

Hogyan tartanak nyitva a boltok október 23-án és november 1-jén?

Felhívták a figyelmet, hogy a vonatkozó jogszabályokat betartva a Penny Magyarországon működő mind a 230 üzlete

október 23-án, hétfőn

és november 1-jén, szerdán egyaránt zárva tartanak.

Október 22-én vasárnap – arra azért érdemes számítani, hogy a hét utolsó napján az áruházak zöme hamarabb bezár – és október 24. keddtől az üzletek újra a szokásos nyitvatartási rend szerint működnek. Hasonlóképpen október 31-hez és november 2-höz. Ezen kívül a tudatos és fenntartható fogyasztásra is emlékeztettek és arra kérnek mindenkit, hogy

csak annyi romlandó élelmiszert vásároljon, amennyire valóban szüksége van.

Milyen boltok nyitnak ki október 23-án és november 1-jén?

Természetesen nem csak a Penny zár be az ünnepekre, hanem a többi nagy kiskereskedelmi lánc is, így az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar és a Tesco is. Fontos megjegyezni, hogy azok az üzletek, amelyek benzinkutakon belül működnek, jellemzően éjjel-nappal nyitva maradnak. De vannak olyan töltőállomások, amelyek nem nyitnak ki az ünnepekre, így értelemszerűen a boltjaik sem fogadnak vásárlókat.

A Startlap ugyanakkor azt is megemlítette, hogy a CBA, a Coop és a Reál esetében nem elképzelhetetlen, hogy néhány üzlet október 23-án is kinyit. Ennek oka, hogy ezek a láncok franchise modellben működnek, így az egyes üzletek maguk döntik el, mikor tartanak nyitva. Arra is lehet számítani, hogy a benzinkutak, az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, a virágboltok, az újságosok, az édességboltok, a vendéglátóhelyek és a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve egyes trafikok is kinyitnak majd a munkaszüneti napok ellenére.