Az önvezető autó sokáig egy elképzelhetetlen találmánynak tűnt, mivel nem létezett olyan mesterséges intelligencia, amely képes lett volna helyettesíteni az élő sofőrt, most viszont a General Motors és a Honda olyan szerződést írt alá, amely garantálja, hogy a Cruise robottaxi-szolgáltatása 2026-ra elérhető lesz Japánban.

Az olyan önvezető taxiszolgáltatások, mint a Cruise robotaxik, megoldást jelenthetnek a Japánban kialakult nagy taxisofőrhiányra.

Fotó: Getcruise.com

Az önvezető taxiszolgáltatás nem lesz újdonság a piacon, ugyanis San Franciscóban és Phoenixben már tesztelik a szolgáltatást. Az említett városokban szintén a Cruise robotaxi az egyik fő tesztalany, ám mellette az Alphabet Inc. Waymo nevű, teljesen önvezető autóját is próbára teszik. Kaliforniában egy több mint ötórás nyilvános meghallgatás után engedélyezték, hogy a Cruise és a Waymo önvezető autók utcára kerülhessenek.

Sokan az önvezető autók előnyei között említették a biztonságot, állításuk szerint megbízhatóbbak az emberi sofőröknél, és a robottaxik kialakítása kedvezőbb a mozgáskorlátozott utasoknak.

Az ellenzők között több közlekedési és tűzoltótiszt is akadt, akik azzal kritizálták a sofőr nélküli taxikat, hogy több esetben a segélyhívók útjába álltak, és kellemetlenségeket okoztak.

Nem ez volt az első teszt San Franciscóban, már 2022-ben is utcára küldték a Cruise robotaxit, amikor is a flottányi önvezető autó egyik pillanatról a másikra leállt, és akadályozta a forgalmat.

Japán önvezető taxi – ez lehet a megoldás a taxihiányra?

A General Motors és a Honda által támogatott Cruise robottaxi-szolgáltatás jelenleg San Franciscóban, Austinban, Phoenixben és Houstonban érhető el, az új szerződés szerint azonban nemsokára akár Tokió utcáit is meghódíthatja. Nem meglepő, hogy Japánt tűzték ki a következő nagy célnak, ugyanis az olyan, nagy népességgel rendelkező városok, mint Tokió, szinte folyamatosan taxi- és taxisofőrhiányban szenvednek.

Az önvezető autók egyszerre oldhatják meg mindkét problémát: több taxi kerülhet az utcákra, és nem szükséges vezetőket keresni hozzájuk.

A Cruise már megkezdte az előkészületeket, ugyanis Tocsigi prefektúrában (Tokiótól északra) már tesztelik az önvezető autókat. Az új szolgáltatás a hagyományos fuvarozási vonalakon fog működni, az ügyfelek egy dedikált alkalmazás segítségével, az okostelefonjukon rendelhetnek Cruise robotaxikat, és szintén az alkalmazáson belül tudnak majd fizetni.

A Cruise és a Waymo mellett már a Tesla is kísérletezett az önvezető funkcióval: elektromos autóiban elérhető a Full Self-Driving (FSD) és az Autopilot funkció, amelyek részlegesen, vagy akár teljesen is át tudják venni az irányítást. Nemrég viszont pont ezek okoztak gondot az austini cégnek, ugyanis egy autós Floridában halálos balesetet szenvedett a robotpilóta használata közben, és az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított az ügyben, bevonva több, az automata sofőr használatakor bekövetkezett baleset részleteit is.

Bár Tokióban még bíznak a Cruise technológiájában, a kaliforniai gépjárműveket szabályozó hatóság (DMV) biztonsági okokra hivatkozva visszavonta a robotaxikra kiadott engedélyt.

A döntés szerint a Cruise járművei nem elég biztonságosak a közutakra, miután a cég félrevezető információkat közölt a technológiáról.

A DMV azt is elárulta, hogy a döntés addig érvényes, amíg a cég újra nem igényel engedélyt, ugyanakkor az emberi sofőrt is alkalmazó tesztek folytatódhatnak. Remélhetőleg a Cruise orvosolja a problémát, és nem követi el még egyszer ugyanazt a hibát, mert Japánnak valóban megoldást jelentene a taxisofőrhiányra, valamint se a General Motorsnak, se a Hondának nem lenne rossz nyélbe ütni egy ekkora üzletet.